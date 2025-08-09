女子プロレスラーでタレント・ジャガー横田の息子で、“ＪＪ”こと木下大維志くんが渡米した。

ジャガーの夫で医師の木下博勝氏が９日までにインスタグラムで「おはヨネスケ 昨日、ＪＪを羽田空港で見送りました」と報告。「割とアッサリとイミグレーションに向かって行きました。先に入ったジャガーさんが忘れただろうと予想して、女性週刊誌を買ってあげていたのには、驚いたし優しいところ、あるんだな〜と感心」と付き添いの母を気遣っていたそうで「搭乗した機体トラブルで、一度降りて待機するハプニングがあった様ですが、無事に？飛び立ちました」と明かした。

そして大維志くんは日本時間８日にインスタグラムを更新し、「サンフランシスコ着」と無事に到着したことを報告。サングラスをかけてワイルドさを増した近影をアップした。

新たな挑戦にフォロワーからは「ファイトです」「頑張って」「自立心に拍手」「立派に成長」などの声が寄せられている。

昨年３月に「マックス時からマイナス２５キロ」と大減量したことを報告し、激変ぶりが話題になった大維志くん。今春に長野・佐久長聖高を卒業。今後は「短大」に進学し、「商学部」で金融を学ぶと明かしている。