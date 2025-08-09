明かされた大谷のオフの過ごし方「なんてことなの…」 私服姿で並び「これ大好き！！」米羨望
松久信幸氏がインスタグラムを更新
米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が、チームメートとともにオフを満喫したようだ。日本時間8日、米カリフォルニア州ロサンゼルスの日本食レストラン「Matsuhisa」の松久信幸オーナーがインスタグラムを更新。山本由伸、佐々木朗希両投手とともに笑みを浮かべていた。
現地6日（日本時間7日）までのカージナルス3連戦を終えたドジャース。翌日は試合がなくオフだった。
大谷と山本は以前から「Matsuhisa」を訪れていたが、松久オーナーが「ロウキが初参加」とつづったように、佐々木は初訪問だったようだ。海外ファンからは様々なコメントが寄せられた。
「これ大好き！！」
「私の夢のすべて叶う」
「なにかクールなコラボ動画を撮影したから、みんな似たような服を着てるってことよね？！」
「なんてことなの、スーパースターたち」
「夢のチーム」
「誰が彼らにお揃コーデしてって言ったの？（笑）」
「デコイはどこ！！！」
束の間のオフを経て、ドジャースは8日（日本時間9日）、本拠地でブルージェイズと対戦する。
（THE ANSWER編集部）