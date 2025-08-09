松久信幸氏がインスタグラムを更新

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が、チームメートとともにオフを満喫したようだ。日本時間8日、米カリフォルニア州ロサンゼルスの日本食レストラン「Matsuhisa」の松久信幸オーナーがインスタグラムを更新。山本由伸、佐々木朗希両投手とともに笑みを浮かべていた。

現地6日（日本時間7日）までのカージナルス3連戦を終えたドジャース。翌日は試合がなくオフだった。

大谷と山本は以前から「Matsuhisa」を訪れていたが、松久オーナーが「ロウキが初参加」とつづったように、佐々木は初訪問だったようだ。海外ファンからは様々なコメントが寄せられた。

「これ大好き！！」

「私の夢のすべて叶う」

「なにかクールなコラボ動画を撮影したから、みんな似たような服を着てるってことよね？！」

「なんてことなの、スーパースターたち」

「夢のチーム」

「誰が彼らにお揃コーデしてって言ったの？（笑）」

「デコイはどこ！！！」

束の間のオフを経て、ドジャースは8日（日本時間9日）、本拠地でブルージェイズと対戦する。



（THE ANSWER編集部）