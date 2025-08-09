±Ñ¥·¥ã¡¼¥¬¡¼C¡¡ºä°æ¡¢´äÅÄË¾¤È¤â¤Ë5°Èµ³¾è
¡¡À¤³¦¤Î12¿Í¤Î¥È¥Ã¥×¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Ë¤è¤ë¥Á¡¼¥àÂÐ¹³Àï¥·¥ã¡¼¥¬¡¼¥«¥Ã¥×¤Ï9Æü¡¢±Ñ¹ñ¤Î¼óÅÔ¥í¥ó¥É¥ó¶á¹Ù¤Î¥¢¥¹¥³¥Ã¥È¶¥ÇÏ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡JRA¤«¤éºä°æÎÜÀ±¡Ê28¡Ë¡¢´äÅÄË¾Íè¡Ê25¡Ë¤¬½Ð¾ì¤·¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë¥¤¥ó¥É¤Î¥¹¥é¥¸¡¦¥Ê¥ì¥É¥¥¡Ê40¡Ë¤È¶¦¤Ë¥¢¥¸¥¢ÁªÈ´¤ò·ëÀ®¡£±Ñ°¦ÁªÈ´¡ÊH¡¦¥É¥¤¥ë¡á¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢R¡¦¥É¡¼¥é¥ó¡¢J¡¦¥á¥¤¥½¥ó¡Ë¡¢²¤½£ÁªÈ´¡ÊP¡¦¥°¥í¡¼¥Ù¥ê¡á¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢D¡¦¥Ç¥£¥È¥Ã¥³¡¢D¡¦¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡Ë¡¢À¤³¦ÁªÈ´¡ÊK¡¦¥Æ¥£¡¼¥¿¥ó¡á¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢H¡¦¥Ü¥¦¥Þ¥ó¡¢K¡¦¥Ç¡¼¥Ó¥¹¡Ë¤ÈÁ´6¶¥Áö¡ÊÁ´¤Æ¼Ç¡Ë¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶¥¤¤¡¢ºÇÂ¿¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀµ³¼ê¤Ë¥·¥ë¥Ð¡¼¥µ¥É¥ë¾Þ¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
¡¡È¯Áö¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Ç1R¡Ê1000¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬21»þ35Ê¬¡¢2R¡Ê3190¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬22»þ10Ê¬¡¢3R¡Ê2390¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬22»þ45Ê¬¡¢4R¡Ê1200¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬23»þ20Ê¬¡¢5R¡Ê2390¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬23»þ55Ê¬¡¢6R¡Ê1590¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬24»þ30Ê¬¡£ºä°æ¤Ï2R°Ê³°¤Î5°È¡¢´äÅÄË¾¤Ï1R°Ê³°¤Î5°È¤Ëµ³¾è¤¹¤ë¡£
¡¡JRA½êÂ°µ³¼ê¤Ï²áµî14¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¡¢ÉðË¤¬4¾¡¡Ê07Ç¯1¾¡¡¢08Ç¯2¾¡¡¢11Ç¯1¾¡¡Ë¡¢²£»³ÏÂ¤¬23Ç¯¡Ê1¾¡¡Ë¤Ë¥¢¥¹¥³¥Ã¥È½éµ³¾èV¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£