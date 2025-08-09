「阪神１−３ヤクルト」（８日、京セラドーム大阪）

サヨナラを信じた虎党のため息が漏れた。２点を追う延長十二回２死一、二塁。最後まで粘りを見せたが、頼みの近本が遊ゴロに倒れ、７月１５、１６日以来の２連敗。「なかなかすべてうまくはいかない。とにかく集中して、守備を含めてやってますから」。“黒虎ユニホーム”を着た阪神・藤川球児監督（４５）は穏やかな表情で、延長の攻防を振り返った。

必死の継投が指揮官の執念を物語る。１点リードの九回は伊藤将が同点に追いつかれ、なお２死二塁からハートウィグを投入して勝ち越し阻止。同点の延長十二回も湯浅が２死満塁のピンチで桐敷にスイッチしたが、代打・増田に２点適時打を浴びてしまった。

真夏の９連戦まっただ中。藤川監督のマネジメントは徹底している。前夜の大山に続いて森下をベンチスタートに。選手の調子やコンディションに気を配るのが球児流。試合後は「また明日から出られる状況になると思います」と９日からのスタメン復帰を示唆した。

マジックは３１で久々の足踏み。紙一重の試合が続く中、「日々そういうゲームですから。全選手、頑張ってくれています」と責めることはない。気持ちを切り替えて、“黒虎”初白星を狙う。