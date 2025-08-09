「こんなんじゃ嫌いになるわって気持ち、わかります」――人気女子プロゴルファーのリアルな本音とアイドル活動のワケ

関西コレクションでパフォーマンスを披露した臼井麗香(左)と菅沼菜々(C)Getty Images

女子プロゴルファーの菅沼菜々が8月8日にインスタグラムを更新。同6日に京セラドーム大阪で開催されたファッションイベント『関西コレクション』に、同じくツアーで活躍する臼井麗香と出演したことを報告した。

菅沼と臼井は、アイドルユニット『Chell7』（ちぇるなな）を結成し、今年2月に都内で初ライブを開催。今回は、アイドルグループ『iLiFE！』とのコラボパフォーマンスを披露し、会場を盛り上げた。

投稿では臼井との2ショット写真を添え、「#関西コレクション ありがとうございました れいかちゃーん！らびゅ！！！」とファンや“相方”に感謝を伝えた上で、アイドル活動やゴルフへの思いを力強く記した。

「ゴルフ界を盛り上げたいって気持ちはもちろんあります でもこんなんじゃ嫌いになるわって気持ち、わかります。でも私なりに本当にゴルフを1人でも多くの方に知ってもらって そして女子ゴルフの世界がもっと広がって欲しいと思っています」