「こんなんじゃ嫌いになるわって気持ち、わかります」――人気女子プロゴルファーのリアルな本音とアイドル活動のワケ
関西コレクションでパフォーマンスを披露した臼井麗香(左)と菅沼菜々(C)Getty Images
女子プロゴルファーの菅沼菜々が8月8日にインスタグラムを更新。同6日に京セラドーム大阪で開催されたファッションイベント『関西コレクション』に、同じくツアーで活躍する臼井麗香と出演したことを報告した。
菅沼と臼井は、アイドルユニット『Chell7』（ちぇるなな）を結成し、今年2月に都内で初ライブを開催。今回は、アイドルグループ『iLiFE！』とのコラボパフォーマンスを披露し、会場を盛り上げた。
投稿では臼井との2ショット写真を添え、「#関西コレクション ありがとうございました れいかちゃーん！らびゅ！！！」とファンや“相方”に感謝を伝えた上で、アイドル活動やゴルフへの思いを力強く記した。
「ゴルフ界を盛り上げたいって気持ちはもちろんあります でもこんなんじゃ嫌いになるわって気持ち、わかります。でも私なりに本当にゴルフを1人でも多くの方に知ってもらって そして女子ゴルフの世界がもっと広がって欲しいと思っています」
続けて「ゴルフ界がもっと盛り上がって、たくさんのファンの皆さんが推してて良かったって思って貰えるようなプロゴルファーになります！」と宣言。ゴルフの成長だけでなく、人としてもファンを魅了する存在を目指すと誓った。
「ゴルフが上手いのがプロゴルファーはもちろんそうですが、私はゴルフだけじゃなくて、人としても、ゴルフじゃない形でも ファンの方にたくさんの元気、感動などをお届けできるように 日々精進します みんなに好かれることは難しいけど、私のこと好きでいてくれてる人には、たくさんの幸せ届けます だいすきです、いつも応援してくれて本当にありがとうございます」
最後には「勢いで文章書いたから、絶対おかしいごめんなさい。笑」と照れくさそうに結びながらも、真っすぐな言葉で、感謝と新たな決意をファンに届けた。
