277ÂÇÀÊÏ¢Â³¥Î¡¼¥¢¡¼¥Á¤â¡Ö´Ú¹ñ¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¡×¤¬ÉüÄ´¡¡Êì¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï°ÂÅÈ¡Ö¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ï¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤Î³èÍÑË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡×

°ì»þ´ü¤ÎÉÔÄ´¤òÈ´¤±½Ð¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ(C)Getty Images
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤¬¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÂÇ·â¤ÇÉü³è¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Êì¹ñ¡¦´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØOSEN¡Ù¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö8·î8Æü¤Ë¡Ö¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ï¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤Î³èÍÑË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±¦Ãæ´Ö¤ò¿¿¤ÃÆó¤Ä¡ªÉüÄ´¤ò¼¨¤¹¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤Î2ÅÀ»°ÎÝÂÇ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤ÏÊÆ¹ñ»þ´Ö8·î7Æü¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤Ë¡Ö7ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1ÆÀÅÀ¡£¤³¤ì¤Ç6»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤È¤·¡¢º£µ¨109»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.258¡¢6ËÜÎÝÂÇ¡¢46ÂÇÅÀ¡¢OPS.736¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØOSEN¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ±5·î14Æü¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï°ÊÍè¡¢ËÜÎÝÂÇ¤Ï66»î¹ç¡¢277ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÆóÎÝÂÇ¤ä»°ÎÝÂÇ¤òÎÌ»º¡£7·î¤ÏÂÇÎ¨.278¡¢OPS.733¡¢8·î¤ÏÂÇÎ¨.417¡¢OPS 1.170¤È¡¢Ä´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØMLB.com¡Ù¤âº£·î6Æü¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¹Ô¤±¤ÐÉü³è¤¹¤ë¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÆÃ½¸¡£Æ±3Æü¤ÎÅ¨ÃÏ¥á¥Ã¥ÄÀï¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼½é¤Î4°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢4·î¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹3Ï¢Àï¤È¹ç¤ï¤»¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯±óÀ¬6»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.524¡¢8ÂÇÅÀ¤Î¹¥À®ÀÓ¡£ËÜ¿Í¤Ï¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤Î¼óÅÔ¥½¥¦¥ë¤Ë¾¯¤·»÷¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤À¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³«Ëë¤«¤é1¤«·î¤ÇÂÇÎ¨.319¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS.901¤È¥Ï¥¤¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢6·î¤Ë¤ÏÂÇÎ¨.143¡¢OPS.551¤ÈÂçÉÔ¿¶¡£ÂÇ½ç¤â3ÈÖ¤«¤é7ÈÖ¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ØOSEN¡Ù¤Ç¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ï¶¯¤¯°ú¤ÃÄ¥¤í¤¦¤È¤·¤¹¤®¤¿¤¬¡¢º£¤ÏµÕÊý¸þ¤Ø¤ÎÂÇµå¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬ºÇ¤â¸ÌÀ¤ÊÁªÂò¤À¡×¤È¤¤¤¦¥Ü¥Ö¡¦¥á¥ë¥Ó¥ó´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¡£¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤â¡Ö²¿¤«¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤»þ¤ÏÊÑ²½¤¬É¬Í×¡£¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢µÕÊý¸þ¤ØÂÇ¤Ä¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤â¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¡¢Áö¼Ô¤òÃÖ¤¤¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥É¥é¥ó¤òÂ¿ÍÑ¤·¡¢»ý¤ÁÌ£¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ºòµ¨¤Ï¸ª¤Î¼ê½Ñ¤Ç37»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥á¥ë¥Ó¥ó´ÆÆÄ¤ÏÈèÏ«¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢º£¸å¤ÏµÙÍÜ¤âÍ¿¤¨¤ëÊý¿Ë¡£ÉÔÄ´¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡Ö´Ú¹ñ¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¡×¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÃå¼Â¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Êì¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï°ÂÅÈ¤·¡¢¤è¤êÇ®¤¤»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]