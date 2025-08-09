「阪神１−３ヤクルト」（８日、京セラドーム大阪）

阪神・佐藤輝明内野手（２６）が、四回に右翼席に３０号ソロ弾を放った。２戦連続の一発で、入団５年目で自身初のシーズン３０本に到達した主砲についてデイリースポーツ評論家・糸井嘉男氏（４４）は「価値ある打席が多い」と指摘した。

グラウンドに立つ選手は攻守で流れを感じます。今年の輝は数字上でも十分な成績ですが、それ以上に「価値ある打席」が多いです。言葉で表現するのは難しいですが、四回の本塁打が象徴的な１本でしょう。何度か技術的な変化に触れてきましたが、打席内容には精神的な成長が見えます。

第１打席は初球に２球目と、打ちにいって三飛に倒れました。２打席目は際どいコースをじっくりと見送り、３−１から少し浮いたフォークを完璧に捉えました。数字以上に「ここで打つのか」という打席が多い。これは野手なら分かるすごさで、相手からすれば肌で感じる怖さなんです。

この本塁打も中川選手が併殺に倒れた直後。データでも今季は４打席目に１０本塁打など、試合終盤の一発が勝敗を決めています。野手として価値を最高に上げている結果と言えます。

藤川監督がこの日、森下選手をスタメンから外しました。前日７日の中日戦は大山選手がベンチスタート。斬新で、球児さんならではの起用法だと思います。

ただ動くだけではなく本当に、チームがいい流れになる。不思議な力を感じますが、その大胆な采配を可能にさせるのは、前後に入る打者の力…特に４番の存在感だと言えます。グラウンドで戦う選手は毎試合、出たいと思っているはずですが、見えない疲れは絶対にある。リーダーとして決断がチームをいい方向に進めていると考えます。