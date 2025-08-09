「阪神１−３ヤクルト」（８日、京セラドーム大阪）

阪神・佐藤輝明内野手（２６）が、四回に右翼席に３０号ソロ弾を放った。２戦連続の一発で、入団５年目で自身初のシーズン３０本に到達。昨季からの“変化”をトレーナーが明かした。

◇ ◇

佐藤輝がこれまで届かなかった大台の３０号に乗せた。驚異的なペースで本塁打を量産していく今季。何が変わったのか。１月の自主トレ、さらにはシーズン中も多く接している、高島茂誉トレーナー（４５）は開幕前の会話を明かした。

「今年はのらりくらりいきたいよねって。すごくいいとか、悪いとかなく、平均的にシーズンが終われば、キャリアハイの数字が出るんじゃないかなって２人で話してました」

昨季まで、近くで見ていて感じていたのは調子の波の大きさ。「去年までは、めちゃくちゃいいですって時と、めちゃくちゃ悪いですって時があった」。いい時は打てる。悪い時は打てない。そのどちらかだった。

毎日試合のあるプロ野球。どうしても結果を追い求め、打撃フォームをいじっていた。「逆にドツボにはまってましたね」。“連続無安打”というワードが、よく並んでいた。

昨季は２軍落ちを経験するなど、５、６月は０本塁打。調子を上げた８、９月で１１本をマークするなど大きな偏りがあった。反省も踏まえ、今季はオフから取り組んできた打撃を基本とし、どっしりと構えた。本塁打が出ていない月はなく、３本と１番少なかった５月でも打率・３２３。長打はもちろん率も残せるようになった。

「そんなに調子が良くなくてもホームランが打てるようになった。ベースのレベルが上がりましたよね」。苦しみ、もがいた時期を経験とし、大きな飛躍につなげた。（デイリースポーツ阪神担当・滋野航太）