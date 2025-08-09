「阪神１−３ヤクルト」（８日、京セラドーム大阪）

４番のバットが止まらない。阪神・佐藤輝明内野手（２６）が、四回に右翼席に３０号ソロ弾を放った。２戦連続の一発で、入団５年目で自身初のシーズン３０本に到達。両リーグ最速３０号となり、球団日本選手では１９８２年の掛布雅之以来４３年ぶりの快挙となった。試合は延長十二回に勝ち越しを許して連敗。優勝マジックは３１で足踏みとなったが、ファンの心に刻まれるアーチとなった。

高々と舞い上がった白球を、佐藤輝は自信満々の表情で見つめ、華麗にバットを放り投げた。虎党で埋め尽くされた右翼席へ大台の３０号。地鳴りのような歓声の中、かみしめるように、ゆっくりとダイヤモンドを一周した。

「入ってくれてよかったです。自分の中では３０号は一つの目標だったので、うれしいです」

０−０の四回、２死走者なし。ヤクルト・高梨の甘く入ったフォークを完璧に捉えた。右翼席へ先制のソロを突き刺した。ベンチへ戻り、仲間と喜びを分かち合うと、笑みがはじけた。

ついに大台に乗せた。この一発が１９８２年・掛布雅之氏以来４３年ぶりとなる球団日本選手の両リーグ最速での３０号。自身初で生え抜きでの到達は、１９８５年の掛布氏と岡田彰布顧問以来４０年ぶりの快挙だ。虎のレジェンドに肩を並べたが「（２人とは）違いすぎて、比べるものではないと思います」と謙遜した。

５年目にして有言実行となった。２０２０年、ドラフト１位で指名され、迎えた入団会見。目標に「ホームランを３０本打ちたい」と掲げていた。ルーキーイヤーで堂々の２４発。目標達成は、そう遠くないと思われたが、なかなか数字は伸びなかった。昨季はキャリア最少の１６本に終わった。それでも今季開幕前には「毎年自信はあります」と変わらず３０発宣言。開幕戦の最初の打席で一発を放つなど、最高のスタートを切ると、ペースを落とすことなく積み上げてきた。

夢ではなく目標を立て、そして成し遂げた。小さい頃から憧れのイチロー氏が、現地時間７月２７日にメジャーの殿堂入りのスピーチを行った。その内容を、少しだが目にしたという。「夢ではなく目標という言葉を使う」というところが共通していた。これまでも目標は常に立ててきた。３０号はあくまで通過点。「自分の中で（目標は）ありますよ。言わないですけどね」と、どでかい目標を秘めている。

節目の一発が飛び出すも、チームは４時間を超える熱戦を落とし連敗。阪神ファンに勝利は届けられなかったが、心に残るアーチを見せることはできた。期待がかかる今後の数字については「１打席、１打席頑張ります。それだけです」と遠くは見ず。佐藤輝は、目の前の戦いに集中し、まだまだ豪快なアーチを描いていく。

◆阪神日本人選手が両リーグ最速３０本塁打をマークしたのは１９８２年・掛布雅之以来、４３年ぶり。助っ人を含めれば１０年・ブラゼル以来、１５年ぶり。なお、この日で打率・２８０、３０本塁打、７４打点。現時点で本塁打と打点の二冠で８５、８６年・バース以来となる球団２人目の三冠王も狙える位置だ。