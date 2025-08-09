◆第１０７回全国高校野球選手権大会第４日 ▽１回戦 花巻東４―１智弁和歌山（８日・甲子園）

今春センバツ８強の花巻東（岩手）が同準Ｖの智弁和歌山に勝利し、２回戦に進出。先発した左腕・萬谷（まんや）堅心（２年）が１５６球の力投で７安打１失点に抑え、同校２年生初の完投勝利をマークした。菊池雄星（エンゼルス）、大谷翔平（ドジャース）らも背負った花巻東の出世番号「１７」にふさわしい熱投を見せた。智弁和歌山は夏の甲子園で出場３大会連続の初戦敗退。

背番号「１７」の誇りにかけて打たれるわけにはいかない。９回２死満塁。花巻東・萬谷は最後の打者を１３０キロの直球で空振り三振に仕留めると、表情を変えずにあいさつの列に加わった。自身最多となる１５６球でセンバツ準Ｖの智弁和歌山に完投勝利。「すごくうれしかったです」。はにかむ顔に玉の汗が浮かんだ。

直球の最速は１３８キロながらゆったりとしたフォームから緩急をつけて打者のタイミングを外し、低めを狙った。「とにかく低めをつくことを意識していました」。被安打７も長打は１本でゴロアウトは１３。守備でも５回無死一、二塁で投前へのバントを素早く処理して三塁で封殺。「練習していたのでよかったです」と満足げに振り返った。

佐々木洋監督（５０）は「伝統のある番号です」と１７番の重みを語る。自身の好きな番号を１年生の有望選手に与えることが多く、０７年に当時１年生だった菊池につけさせると０９年センバツで準優勝。１０年夏には１年生の大谷が継承した。監督の長男・麟太郎（現スタンフォード大）は２年時のセンバツで「３」をつけたが、直後の県大会では再出発してほしいとの希望も込めて１年ぶりに「１７」に。萬谷も昨秋から今春まで「１７」だったが夏は「１４」。県大会決勝で４失点完投した左腕に指揮官は「春より精神面も球の質も上がっている」と成長を感じて「１７」に戻し、大事な初戦で先発を託した。

萬谷が花巻東への進学を決めたのは菊池の存在が大きかった。在校時にトイレ掃除を続けていた大先輩と同様にトイレ掃除を受け持つ。冬場には菊池が花巻市内に創設した野球施設「Ｋｉｎｇ ｏｆ ｔｈｅ Ｈｉｌｌ」でフォーム解析に取り組んだ。夢はプロ野球選手。「もっと技術を上げて、いずれメジャーリーガーという目標を立てたいです」。背番号「１７」の偉大な先輩と同じ道を歩んでいくと“堅く”心に決めている。（秋本 正己）