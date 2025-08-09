¡Ö·ë²Ì¤¬Á´¤Æ¡££³ËÜ½Ð¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×µð¿Í¡¦ÌçÏÆÀ¿¤¬ÆüÂØ¤ï¤êµ¯ÍÑ¤¬Â³¤¯¥»¥«¥ó¥É¤ÇÂ¸ºß´¶
¡¡²ÚÎï¤Ë¿¶¤êÈ´¤¡¢ÌçÏÆ¤ÏÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÆóÎÝ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡££´²ó£±»à°ìÎÝ¡£¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ÎÄã¤á¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò±¦ÍãÀþ¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¤¿¡£¾å°Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤°ÆóÎÝÂÇ¤Ç¤½¤Î¸å¤Î£³ÆÀÅÀ¤ò±é½Ð¡£¡Ö£¸ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢£²»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÌÔÂÇ¾Þ¤Ç±þ¤¨¤¿¡£¡Ö¥¹¥¿¥á¥ó¤ÇÁ´Á³ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç²¿¤È¤«¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡½é²ó£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¤ÏÆâ³Ñ¤Î¥«¡¼¥Ö¤òº¸Á°¤Ø¡£Áê¼ê¤Î¹¥ÊÖµå¤â¤¢¤êÅ¬»þÂÇ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬£±ÂÇÀÊÌÜ¤«¤éÂÐ±þ¤·¤¿¡££¶²ó£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç¤â¼ã¾¾¤Î³°³Ñ£±£´£·¥¥íÄ¾µå¤òÎ®¤·¤ÆÍ··â¤Ø¤ÎÅ¬»þÆâÌî°ÂÂÇ¡££µ·î£²£²Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë°ÊÍè¡¢£²ÅÙÌÜ¤Î£³°ÂÂÇ¡£Æ±Àï°ÊÍè¡¢¥Á¡¼¥à£µ£¶Àï¤Ö¤ê¤Îº£µ¨£´ÂÇÅÀÌÜ¤À¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¤¿£··î£³£°Æü°Ê¹ß¤Î£¶»î¹ç¤Ï£±£¸ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ¤ÈÄãÌÂ¤·¡¢Á°Æü£·Æü¤ÏÁýÅÄÂç¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¾ù¤Ã¤¿¡£ÀµÆóÎÝ¼ê¡¦µÈÀî¤¬£··îËö¤Ë¹øÄË¤ÇÎ¥Ã¦¡£ÇØÈÖ¹æ£µ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀä¹¥¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ëµ¡¤Ç¡Ö·ë²Ì¤¬Á´¤Æ¡££³ËÜ½Ð¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£ÆüÂØ¤ï¤êµ¯ÍÑ¤¬Â³¤¯ÆóÎÝ¤Ç¡¢¤Ä¤Ê¤®Ìò¤È¤·¤Æ¸÷¤Ã¤¿¡£