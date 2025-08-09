「ＤｅＮＡ２−１２巨人」（８日、横浜スタジアム）

久々の打線爆発で１８安打１２得点での大勝だ。巨人・阿部慎之助監督（４６）も「逆に（話すことが）ないんだけど」という文句なしの攻撃。その中心はハマスタで驚異の成績を残す佐々木だ。

初回１死から中前打を放ち攻撃の起点になると、キャベッジの左前適時打、リチャードの左前への２点適時打で３点を先制。さらに２点リードの四回に１点を加えてなお２死一、二塁ではリーグ屈指の右腕、ＤｅＮＡ先発・ジャクソンの直球を捉え、右中間フェンス直撃の２点適時三塁打で試合の主導権を握った。

六回にも右前打を放ち３安打。これで今季の横浜スタジアムでは打率・５８８と抜群の相性を示す。佐々木も「何なんですかね。自分も知りたいです」としながらも「（球場まで）高速に乗って、気持ちよく来ています」と笑顔を浮かべた。

前回１日の対戦では序盤に２点を先制後は追加点を奪えず、逆転負けを喫したジャクソンを五回でマウンドから引きずり降ろした。それでも猛攻はやまず、六回も６安打を集中して４得点。七回にも２点を奪う。

開幕の３月２８日・ヤクルト戦での１７安打を上回る今季最多の１８安打、そして同２９日に並ぶ今季最多タイで、９９試合ぶり２度目の２ケタ得点となる１２得点での勝利。ただ、勝率５割復帰も虎の尾はまだ見えない。「こういう大味な試合の後の方が大事。みんな忘れて、明日もう一回頑張ってほしい」と阿部監督。一つずつ、着実に勝利を重ねるだけだ。