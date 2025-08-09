「全国高校野球選手権・１回戦、横浜５−０敦賀気比」（８日、甲子園球場）

「ホンモノ」になるために−。球数が１００球に達した試合終盤。最速１５２キロ右腕の横浜・織田翔希投手（２年）にゲキが飛んだ。

「返事もしない感じだったので、それなら（マウンドから）降ろすぞと。松坂（大輔）さんは２００球投げても次の日に投げて、弱さなんか見せてねえぞ。松坂さんを超えるんだろ？と話しました」とは、村田浩明監督（３９）。愛ゆえの厳しい言葉に、憧れ、超えたいと望む偉大なＯＢの名前に、織田は奮い立った。「試合前に監督さんと『この試合を投げ切る』と約束した。まだ果たしてないので、投げさせてくださいと言いました」。“真の怪物”となるために、夏の聖地のマウンドに最後まで立ち続けた。

序盤から走者を背負う展開が続いたが、守備にも支えられながら要所を締めた。最大のピンチは、１時間７分の中断を挟んだ後に迎えた五回。失策と四球などで１死満塁の危機に陥った。それでも長谷川を左飛に打ち取ると、左翼・奥村頼の見事なバックホームでタッチアップした三走も本塁アウトに。「野手の方々の支えがあってこそ。代わりに良い投球をしないと失礼」と粘り切った。

難しい夏の初戦。しかも、天候不良により７日８時開始の第１試合から、この日の第３試合に日程が変更となった。ただ「調整してこそホンモノの投手。（登板日が）延びた分、まだまだ調整できるという思いでした」とプラスに変えた。

午後４時１６分に真っさらなマウンドに立った右腕は３時間７分後、美しいカクテル光線に照らされながら、帰ってきた夢舞台で喜びをかみしめた。「春とは全くの別物で。言葉では表せないんですけど、立っていて感動するというか。本当に幸せ」。聖地で刻んだ初完封が、怪物２年生をさらなる高みに押し上げる。