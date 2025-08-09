HEAVEN Japan「シン・胸不二子ブラ」に新色ブルーが登場！

年齢とともにバストの形や位置に悩む女性は少なくありません。「以前のブラが合わない…」と感じている方に朗報！補整下着専門ブランドHEAVEN Japanから、人気アイテム「シン・胸不二子ブラ」に爽やかな新色ブルーが登場しました。バストのお肉を脇や背中からしっかり集め、ツンと上向きの若々しいバストへ導いてくれる頼れるブラ。見た目も着け心地も妥協しない大人の女性にぴったりの一枚です。

立体バストを叶える5つの秘密

「シン・胸不二子ブラ」には、バストを美しく見せるための機能がぎゅっと詰まっています。独自の4枚接ぎ立体設計とパワーネットにより、バストをしっかり中央に寄せ、自然なボリュームを演出。

さらにサイドとバックのパネル、2本のボーン入り脇高ベルト、U字バック構造で、脇や背中のお肉もキャッチしてすっきりと整えます。

ベテラン職人の技術によるパッドなしの立体カップは、着けるだけで驚きのバストラインに♡

自分にぴったりのサイズが見つかる！

HEAVEN Japanの「シン・胸不二子ブラ」は、なんとC65～M90までの全62サイズ展開。

年齢とともに変化する体型やお肉の位置に対応し、どんな方にもぴったりのサイズが選べるよう設計されています。価格は全サイズ共通で7,480円(税込)。

カラーは新色のブルーを含む5色展開（ブルー、ベビーピンク、ミルクティー、ルビー、ネイビー）。サイズだけでなくデザインも選べるのが嬉しいポイントです♪

お揃いショーツも充実ラインアップ

「シン・胸不二子ブラ」とお揃いで使えるショーツもラインアップが充実。スタンダードショーツは1,650円(税込)、サイズはM～3Lまで展開。

よりフェミニンな印象のTバックショーツは1,980円(税込)、サイズはM～LL。いずれもブラと同じ5色展開で、全身で統一感あるスタイルが完成します。

レースや色の組み合わせが美しく、夏の装いにもぴったりな軽やかさが魅力です。

毎日を変える、理想のバストメイクを

加齢や授乳後のバストに悩むすべての女性に届けたい「シン・胸不二子ブラ」。HEAVEN Japanが5年をかけて開発したこのブラは、単なる補整下着ではなく、“女性らしさ”と“自信”を取り戻すアイテムです。

サイズ・カラーの豊富さ、着け心地、立体美を叶える機能…どれも大人の女性にこそ実感してほしいポイント。バストメイクに悩んでいた方は、ぜひこの夏、新色ブルーで変化を体感してみてください。