¡Úµð¿Í¡Û¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Î¶²¤ë¤Ù¤àÀ¼ÎÌá ÂÇ·â¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¡ÖÂç»ö¤ÊÂ¸ºß¡×¤ÎÉ¾²Á
¡¡¥»£²°Ì¤Îµð¿Í¤Ï£¸Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç£±£²¡½£²¤ÈÂç¾¡¡£º£µ¨ºÇÂ¿¤Î£±£¸°ÂÂÇ¤Ç£³·î£²£¹Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë°ÊÍè£¹£¹»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë£²·åÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢¾¡Î¨¤ò£µ³ä¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤«¤é¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ÎÀèÀ©ÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Ê¤É°ìµó£³ÆÀÅÀ¡£ÂÇÀþ¤ÎÀª¤¤¤ÏÃæÈ×°Ê¹ß¤â»ß¤Þ¤é¤º£·²ó¤Þ¤Ç¤Ëº£µ¨ºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î£±£²ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤òÅ¨ÃÏ¤Ç°µÅÝ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â»î¹ç¸å¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤ÏÂç¾¡¤Ë¤âÎäÀÅ¤µ¤ò¼º¤ï¤º¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÂçÌ£¤Ê»î¹ç¤Î¸å¤ÎÊý¤¬Âç»ö¤À¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤ÊËº¤ì¤ÆÌÀÆü¤â¤¦£±²ó´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤·¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î°ú¤Äù¤á¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Î¾õÂÖ¤Ï½ù¡¹¤Ë¾å¸þ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤½¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤À¡£¤³¤ÎÆü¤â£±¡½£°¤Ç·Þ¤¨¤¿½é²óÆó»àËþÎÝ¤ÎÂè£±ÂÇÀÊ¤ÇÁê¼êÀèÈ¯¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Î½éµå¤ò¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¡¢º¸Á°¤Ø£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¡£¥Á¡¼¥à¤òÀª¤¤¤Å¤±¤ëÄÉ²ÃÅÀ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÂÇÀþÇúÈ¯¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡£±£³»î¹çÏ¢Â³¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Â¸ºß´¶¤òÁý¤¹ÇØÈÖ¹æ£µ£²¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¾å¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ù¥ó¥ÁÆâ¤Ç¤âµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹çÃæ¤ÏÃ¯¤è¤ê¤âÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¥ï¡¼¥¯¤À¡£¼«·³¤ÎÁª¼ê¤¬ËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤Ð¡¢¤¹¤°¤µ¤Þà¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó·Ý¿Íá¤È¸«¤Þ¤¬¤¦¤è¤¦¤Ê¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç½ËÊ¡¡£º£¤ä¥Á¡¼¥à¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²Ìò¤È¤·¤Æ´°Á´¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾¡ÇÔ¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤É¤ó¤Ê»î¹çÅ¸³«¤Ç¤âºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¼¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ë¡£¤·¤«¤â¤½¤ÎÀ¼ÎÌ¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤ò±Û¤¨¡¢´Ø·¸¼ÔÄÌÏ©¤Ë¤Þ¤Ç¶Á¤ÅÏ¤ë¤Û¤É¤À¡£¤½¤ó¤Ê¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤â¡ÖÂç»ö¤ÊÂ¸ºß¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ê¡ÖÌÀ¤ë¤¤¤·¡¢¸µµ¤¤â¤¢¤ë¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°ì¿Í¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉËÜ¿Í¤Ï¡ÖÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸¬Â½¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤é¤·¤¯¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤¬°ì¿Í¤¤¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Î¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó»ØÆ³¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÇ·âÀ®ÀÓ¤âÃå¼Â¤Ë¸þ¾å¡£º£¸å¤â¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆâ³°¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£