¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡Û¹â¶¶Íõ¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç¤Ï¹±¾ïÅª¡ÄÀ¤³¦Åª¶¯¹ë¤È¤ÎÂÐÀïà¥ì¥®¥å¥é¡¼²½á¤òÍ×Ë¾
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¹â¶¶Íõ¡Ê£²£³¡á¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤¬¡¢À¤³¦Åª¶¯¹ë¤È¤ÎÂÐÀï¤Îà¥ì¥®¥å¥é¡¼²½á¤ò´õË¾¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿£Ó£Ö¥ê¡¼¥°¤ÇÃË»Ò½éÂå²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï£±£°·î£·¡¢£¸Æü¤ËÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇÀÐÀîÍ´´õ¡Ê£²£¹¡ËÍÊ¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢£±Éô¥ê¡¼¥°¡¦¥»¥ê¥¨£Á¤Î¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤È¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÂÐÀï¡££¸Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤ÎÈ¯É½²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¹â¶¶¤ÈÀÐÀî¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï²¤½££Ã£Ì²¦¼Ô¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆÃÊÌ¤Êµ¡²ñ¡££Ó£Ö¥ê¡¼¥°¤âÀ¤³¦´ð½à¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥ê¡¼¥°¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÆüËÜ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¡¢À¤³¦¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢£Ó£Ö¥ê¡¼¥°¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¡×¤È³«ºÅ°ÕµÁ¤òÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï£±·î¤ËÎ¾¥Á¡¼¥à¤¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤¬¼Â¸½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¤³¦Åª¶¯¹ë¤È¤ÎÂÐÀï¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¡£¡Êº£²ó¤ÎÂÐÀï¤¬¡ËÆüËÜ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¡×¡£¤ä¤Ï¤ê¹â¶¶¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¡¢ÎÏ¤Î¤¢¤ë¤È¤³¤í¤òÀ¤³¦¤Ø¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼Â¸½¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë£Ê¥¯¥é¥Ö¤È²¤½£¤Î¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤¬¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë³¦¤âÆ±¤¸¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐÀï¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£