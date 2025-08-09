「全国高校野球選手権・１回戦、花巻東４−１智弁和歌山」（８日、甲子園球場）

目を真っ赤にした智弁和歌山・渡辺颯人投手（３年）は、最後までベンチで声をからした。初戦の先発を託されるも５回５安打３失点で降板。それでも、エースとしてゲームセットまでファイティングポーズは崩さなかった。

１点の援護をもらって初回を迎えるも、野選も絡んで、いきなり２点を奪われて逆転を許した。五回も適時打を浴びて流れを引き戻せず。「本当にいろんな人に支えられた。日本一で恩返しできなかった」と涙で頬をぬらした。

今春センバツは決勝で横浜に５回２／３を１１安打９失点と打ち込まれて敗戦。力の差を埋めるべく、春を終えて賭けに出た。練習ではボールを一切握らずにウエートルームに“籠城”した。

胸と腕、下半身、背筋と強化ポイントを３分割し、週６日間のトレーニングを繰り返した。故障するリスクもある重い重量にも果敢に挑戦。ボディービルダーでも１年で３キロ増えるかどうかと言われている筋肉量をたった１カ月間で２キロも増加させた。「ボディービルです。覚悟を決めてやりました」。まさに“命がけ”の鍛錬で打倒・横浜に突き進んだ。

道半ばで夢は散った。２年春から名門の「１」を背負い、「自分との約束を守ること」は貫き通した。妥協なき高校野球生活はかけがえのない財産。「次のステージでは必ず日本一になりたい」と強く決意した。

◆渡辺 颯人（わたなべ・はやと）２００７年６月２３日生まれ、１８歳。横浜市出身。１８０センチ、９０キロ。投手。右投げ右打ち。六つ川小１年時に永田台少年野球部で野球を始め、南中では世田谷西リトルシニアでプレー。智弁和歌山では１年春からベンチ入り。