£Ó£î£ï£÷ £Í£á£î¥é¥¦¡¼¥ë¤¬¥Ï¥Þ¤êÌò¤Î¥Û¥¹¥È¤Ç¿·¶ÃÏ¡¡²¼ÇÏÉ¾Ê¤¤¹¡Ö±éµ»ÎÏ¡×
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ö°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥Û¥¹¥ÈÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¡¦¥é¥¦¡¼¥ë¡Ê£²£²¡Ë¤Î±éµ»ÎÏ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ç±é¤ÏÌÚÂ¼Ê¸Çµ¤Ç¡¢·ø¤¤²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿¿¿ÌÌÌÜ¤¹¤®¤ë¹â¹»¶µ»ÕÌò¡£¥é¥¦¡¼¥ë±é¤¸¤ëÆÉ¤ß½ñ¤¤¬¶ì¼ê¤Ê¥Û¥¹¥È¤Ë¸ÀÍÕ¤ä¼Ò²ñ¤ò¶µ¤¨¤ëÈëÌ©¤Îà¸Ä¿Í¼ø¶Èá¤òÂ³¤±¤ëÃæ¡¢¼¡Âè¤Ëµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£
¡¡°¼Á¥Û¥¹¥È¤¬¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£»ëÄ°Î¨¤³¤½¸·¤·¤¤¿ô»ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö£Ô£Ö£å£ò¤Ç¤Ï¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¾å°Ì¤Ë¤¯¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤·¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¤â£·£°Ëü¿Í¶á¤¯¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¡£ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¤Ï£Ó£Î£Ó¤Ç¤â´ØÏ¢¥ï¡¼¥É¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â¤è¤¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¥é¥¦¡¼¥ë¤Î³ô¤ÏµÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²£°£²£´Ç¯¤Î¼ç±é±Ç²è¡ÖÀÖ±©¹ü»Ò¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¬¡¼¥É¡×¤Ç¤Ï¡Ö±éµ»ÎÏ¤¬¤¤¤Þ¤¤¤Á¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¡£¡Ö¥é¥¦¡¼¥ë¤Î±éµ»ÎÏ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤êÁ°É¾È½¤¬¹â¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º£ºî¤ò¸«¤Æ¶Ã¤¯´Ø·¸¼Ô¤ÏÂ¿¤¤¡£±éµ»ÎÏ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¿Í¤ÏÆü¤ËÆü¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡º£¸å¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤âÁý¤¨¤½¤¦¤À¡£