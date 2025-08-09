

奨学金を「肩代わり」する代理返還制度を導入する企業が増えている（写真：shironagasukujira／PIXTA）

「大企業に就職することが目的だったので、大学は“就職予備校”と割り切りました。興味はないのに政治家の選挙ボランティアをしたり、学園祭の実行委員会に所属して、とにかく“ガクチカ”を作ってきました」

現在、大手証券会社に勤める大橋武宏さん（仮名・30歳）は、高校時代に両親が自己破産したことで、一時は高校卒業すら危ぶまれたが、「この状況を打破するには、いい大学に行って、いい会社に入るしかない」と決意し、奨学金を500万円借りて都内の名門私立大学に入学した。

社会人になった現在は、毎月1万5000円を奨学金の返済に充てているが、「会社が一部でも負担してくれたら、気持ちは相当ラクになる」と語る。

サラリーマンの手取り、いわゆる可処分所得は伸び悩んでいる。基本給の停滞に加え、「働き方改革」の影響で残業代も減少。一方、少子高齢化に伴い、医療や介護といった社会保障費の負担は増加の一途をたどっている。

企業が奨学金を「肩代わり」する代理返還制度

そうした中、社員が借りた奨学金を「肩代わり」する代理返還制度を導入する企業が増えている。この制度は、いわゆるサラリーマンだけが対象というわけではない。

「社長業は妻が担っているのですが、今日は北海道・旭川の美容学校で来年度の新卒採用に向けたガイダンスに参加しています。人材確保のために全国各地を回っているんですよ」

そう語るのは、埼玉県和光市で4店舗、朝霞市で2店舗の美容室を展開する、創業37年目の有限会社カットインぴゅあ取締役の小笠原幹夫氏。同社は2023年から奨学金の代理返還制度を導入している。

きっかけは、埼玉県が実施している「中小企業等奨学金返還支援事業補助金」の存在をインターネットで知ったことだった。

「採用が厳しい時代ですから、少しでも当社を選んでもらえるきっかけになればと制度を始めました。うちも給与は上げていますが、同時に物価もどんどん上がっています。地方から上京してくる若者にとってアパート暮らしは避けられず、家賃も高くなってきています。そのため、自転車を会社で支給して交通費を抑え、その分を住宅手当（月1万円）に充てています。奨学金の代理返還も、そうした福利厚生のひとつです」

毎月上限1万5000円。支援期間は6年間限定

この制度を利用している社員は毎年およそ15人。入社から6年間、毎月上限1万5000円まで会社が奨学金を負担してくれる。6年という支援期間は、埼玉県からの助成が入社から6年間に限定されているためだ。

返還額は本人が毎月返済している額と同額（上限1万5000円）で、例えば1万円返済していれば1万円、1万5000円なら満額支給、2万円返済している場合でも上限は1万5000円となる。

美容専門学校の学費は2年間で約300万円。教材費などを含めると350万円ほどかかる。そのため、奨学金を利用する学生は多く、2025年度に入社した新卒社員10人中7人がJASSOや自治体から奨学金を借りていたという。

同社の初任給は22万円。例えば4月からまつ毛スタイリストの研修を始めれば、8〜9月にはデビューし、出来高制の報酬が上乗せされる可能性もある。ただし、資格取得が前提のため、簡単ではない。その一方で、同社ではまつ毛や着付けなども短期集中で学べるように設計されており、将来的に独立しても“手に職”を活かせる環境が整っている。

なお、奨学金の代理返還を給与に上乗せすると課税対象となるため、税金面でもメリットがあると誤解されがちだが、「実際は会社側の負担のほうが大きい」と小笠原氏は語る。

「埼玉県の場合、代理返還額の3分の2は県が補助してくれますが、残りの3分の1は会社負担です。しかも美容業界は社会保険料の負担が非常に重く、うちの会社でも年間3000万円以上。3年で1億円を超える規模になります。これに加えて消費税の納税額も跳ね上がります。人件費が高い会社は、その分消費税が控除されるわけでもないので、経営はラクではないです」

「社員を辞めさせないための“枷”になるのではないか」

多くの企業が昨今の奨学金問題という社会課題の解決に向けて、「身を切りながら」奨学金の代理返還制度を導入している。しかし、気になる点が2つある。

例えば、社内で「奨学金を借りている者たちだけが優遇されていてズルい」という声が上がるかもしれない。いくら奨学金を借りている人たちがマイナスからのスタートとはいえ、「毎月1万5000円を多めにもらっている」といった不満が、奨学金を借りてこなかった社員から挙がることは十分に考えられる。

実際には、代理返還に充てられるため、単純な給料アップにはつながらないが、そこは各社とも留意してきた。大手総合物流企業の山九株式会社の人事部・大井啓一郎氏はこう語る。

「そのような声が上がることは気がかりでした。そのため私たちは社内で慎重に支援の必要性や対象範囲を議論してきました。これまで奨学金の代理返還制度に対するネガティブな声は出ておらず、理解をしてもらえたと感じています」

JR東日本も、若手社員の処遇改善を重視し、“処遇改善”に力を入れている。そのため、奨学金の代理返還制度だけでなく、初任給の引き上げなどさまざまな取り組みを行っている。

さらに、障害のある子どもを持つ社員など、さまざまな事情を抱える社員に向けた制度も総合的に拡充しており、奨学金の代理返還制度は、そうした多様な福利厚生のひとつとして捉えられている。

電気機械器具卸売業の九州機電株式会社も100万円の「結婚祝金」や、子どもひとりにつき、月々2万〜4万円の「子ども手当」など、奨学金の代理返還以外にも福利厚生を充実させている。



（写真：九州機電提供）



（写真：九州機電提供）

一方で、「代理返還制度は社員を辞めさせないための“枷”になるのではないか」という疑問もSNSを中心に広がっている。確かに企業が代わりに何年も支払ってくれるのはありがたいが、人間関係や職場環境に悩み、退職しようとした際に、それまで企業が負担していた分を「すべて返せ」と求められる可能性も否定できない。

結論から言うと、企業が社員の奨学金を全額一括で返還するわけではないため、それは現実的ではない。また、今回取材した企業のいずれも、退職の際に返金を求めることはしていない。

それでは、なぜこうした疑問が生まれてしまうのだろうか？ 桜美林大学特任教授の小林雅之氏は、こう語る。

「地域医療や看護師については、以前から病院奨学金という貸与型奨学金の返還免除制度が行われてきました」（同）

これは、大学卒業後に特定の医療施設に一定期間勤めることで、奨学金の返済が免除される制度だ。そこでも、期間内に退職すると病院に返金を求められるわけではないが、それまで免除されていた分を自らが負担することになるため、「辞めたくても辞められない」という声が多く聞かれてきた。こうしたイメージが、企業の代理返還制度にもつきまとっているのだろう。

「代理返還制度はそれとは異なるという認識が、一般にはまだ十分に広まっていないのが現状です。そもそも、奨学金制度は現在、非常に複雑になっており、いわゆる“有識者”とされる人であっても、間違った情報を発信していることがあります。それだけではなく、深刻なのは、SNSなどで影響力を持つインフルエンサーの発言です。若者の多くがそうした情報を信じてしまい、誤解が広がっているのです」（同）

代理返還制度は職業選択の幅を制限する!?

そして、3つ目は疑問というよりも懸念である。奨学金を受給している学生が増え続けている現状では、将来、学生たちが自分のやりたいことではなく、奨学金の返済を優先して、代理返還制度を導入している企業への就職を希望するケースが出てきてもおかしくない。

「確かに、代理返還制度には職業選択の幅をある程度制限する側面があるのは事実です。それは否定できません。以前は制度を採用している企業が少なく、選択肢も限られていましたが、現在では3700社を超えており、その分だけ選べる幅は広がってきたように感じます。

さらに多くの企業が導入すれば、進路の選択に過度に縛られることなく、柔軟な職業選択ができるようになると思います。そのためには企業側がどれだけこの制度を活用するかにかかっていますので、今のところはまだ楽観視はできない状況ですね」（同）

小林氏はそう言うが、昨今の流れを見る限り、今後、奨学金の代理返還制度を導入する企業はさらに増えていくと考えられる。

「企業の代理返還制度が広まることで、社会全体で若者の学びの機会を支えていけるようになるといいですね」（山九人事部長・小川晋氏）

導入企業が増えると企業選択の差別化がしにくくなる

一方、九州機電の管理本部・村竹浩司氏は、こうした企業の増加について、やや複雑な思いを抱いている。

「この制度は他社との差別化を図るために始めた取り組みです。しかし、多くの企業が同制度を取り入れると、当社の存在が目立たなくなってしまいます。これは奨学金に限った話ではなく、例えば初任給でも同じです。うちは中小企業としては早い段階から比較的高い初任給を提示してきました。今年のベースアップでさらに引き上げましたが、今では地元の地方銀行や、特に大手企業のほうが上を行っています。そうなると、差別化がしにくくなるのは事実です」

確かに、導入企業が増えることで学生たちの進路の幅は広がるが、人材確保を目的として制度を導入した地方や中小企業にとっては、また振り出しに戻る可能性もある。小林氏は、こう語る。

「奨学金代理返還を導入する企業が3700社を超え、学生たちの選択肢が広がったとはいえ、全体の企業数から見れば、まだ十分とは言えません。例えばかつては、教員になれば学生時代に借りた奨学金が免除される制度がありました。

1970年代、教員志望者が少なかったため、『学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法』が制定され、教員の給与を他の公務員よりやや高めに設定したんです。その効果もあり、教員は人気のある職業になりました」

返還免除制度が廃止された職種も

しかし、行政監察庁は「教員はすでに人気があり、給料も高い。そこまでして返済を免除する必要はない」と判断し、1998年に奨学金返還免除制度は廃止された。その代わりに、第二種奨学金（有利子）の申請条件が緩和され、2004年には大学や研究機関の教員向けにあった返還免除制度も廃止されている。





「大学院生には“優秀者免除”が一部残っていますが、学部卒業者には返済免除制度は一切ないのが現状です。つまり、国がかつて行っていた返済免除政策をやめたことで、今は地方自治体や企業が代理返還制度を通じて支援の役割を担っているというわけです」（同）

近年、企業だけでなく地方公共団体や教員採用における奨学金返済の代理返還制度なども登場してきている。こうした奨学金の負担を軽減する取り組みがさらに広がれば、奨学金問題という社会課題も少しずつ解消されていくだろう。

そのためには、まず給付型奨学金の充実や、止まらぬ大学の学費高騰に対して、国が本気で取り組むことが求められる。しかし、現状では何のアクションも起こされていない。

そのなかで、民間企業が代理返還制度によって格差是正を率先して行っているのが実情だ。ただし、今後大企業が同制度を導入することで、初期から制度を取り入れて若者の処遇改善に取り組んできた地方や中小企業の努力が、結果的に埋もれてしまう危険性もある。歓迎すべき動きではあるものの、ここでも格差が生まれてしまう。

繰り返しになるが、奨学金は「自己責任」で片づけられるものではない。根本的な解決のためには、国が本気で取り組まなければならない時代が訪れている。

（千駄木 雄大 ： 編集者／ライター）