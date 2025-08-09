

学生時代に借りた奨学金を「肩代わり返済」する企業が増えている（写真：Graphs／PIXTA）

とある奨学金貸与者の物語

「ひとりっ子で、父はサラリーマン、母は専業主婦。世田谷のマンションで何不自由なく育ちました。ところが高校時代、父がギャンブルで、母もスピリチュアルにのめり込んで両親揃って自己破産。家賃が払えなくなり、マンションを出て行かざるを得なくなったんです」

多感な10代の頃、大橋武宏さん（仮名・30歳）の日常は大きく崩れた。審査に通らなかったのか、一家は都心を離れ、古い賃貸アパートへ引っ越した。

「生活は一変し、高校卒業後はすぐ働くことも考えました。でも、『いつか家族であのマンションに戻りたい』という気持ちが強くなり、大企業に就職して稼ぎたいと思ったんです。けれど高卒では難しい。だから、奨学金を借りて大学進学を決めました」

一浪の末、大橋さんは都内の名門私立大学に合格。第一種（無利子）と第二種（有利子）の奨学金を合わせて約500万円を借り、4年間通った。

卒業後は大手証券会社に就職。両親はすでに離婚しており、再び家族でマンションで暮らすことはなかったが、それぞれに仕送りをしつつ、自身も新たな家族を作ることを目指して婚活中だ。

「結婚直前までいった女性がいたんです。けれど、『毎月1万5000円ずつ奨学金を返している』と話したら、『借金がある人とは結婚できない』と言われてフラれてしまいました。世間の奨学金へのイメージは、いまだに悪いんだなと実感しましたね」

“失われた30年”で、奨学金返済はより重い負担に

かつて奨学金は「苦学生のもの」という印象が強かった。しかし、日本学生支援機構（JASSO）の「令和4年度学生生活調査」によれば、大学生の約2人に1人がなんらかの奨学金を受給または貸与されている。

実際、「奨学金を受けている」と答えた割合は、令和2年度の49.6％から令和4年度には55.0％へと上昇。大学の学費が高騰を続ける今、この比率はさらに増えるとみられている。もはや奨学金は、一般的な進学手段のひとつなのだ。

『アメリカの授業料と奨学金研究の展開』（東信堂）などの著書があり、教育の機会均等や所得・教育格差、さらに日本・欧州・北米の奨学金制度を専門とする桜美林大学特任教授の小林雅之氏は、こう語る。

「奨学金を借りること自体が学生にとって負担であるのは確かです。ただ、金融機関のローンなどと比べると、かなり有利な条件で借りられます。

また、従来の貸与型奨学金だけではなく、2020年度から高等教育の修学支援新制度として、授業料減免と返済不要の給付型奨学金が拡充されたのは大きな前進です」

とはいえ、貸与型奨学金は、10代の若者が借りるには、金額が大きいのは事実だ。奨学金の平均借入総額は学生ひとりあたり313万円にのぼる。10代で何百万円もの借金を抱えて社会に出た若者が、その返済に苦しむケースは少なくない。

「サラリーマンの可処分所得は伸び悩んでいます。バブル崩壊後の“失われた30年”により、所得はほとんど増えていません。それ以前は、ある程度所得が伸びていたため、奨学金の返済はそれほど重い負担ではなかったんです。

当時は大企業を中心に“終身雇用”と“年功序列”が一般的で、一度就職すれば長く安定して働けるという労働環境がありました。そのため、奨学金の返済の見通しも立てやすかったんです。ところが1990年代以降、非正規雇用やフリーターが増え、収入が不安定になってきました。その結果、『毎月1万円の返済でも厳しい』という人が増えているのが、今の現実です」（同）

その結果、大橋さんが経験したように、結婚や出産など、人生の節目にも影響を及ぼす。

たしかに、奨学金は人生を好転させてくれる可能性を持つ。だがその一方で、一定のリスクも生じる。これだけ多くの学生が借りることを考えれば、もはや個人の問題ではなく、社会課題と言っていいだろう。

2781社が導入する奨学金の代理返還制度

こうした中、近年は社員が学生時代に借りた奨学金を「肩代わり返済」する企業が増えている。

企業が社員の奨学金返済額の一部または全額を支援する仕組みは以前から存在したが、それは社員への直接支援に限られていた。それが、2021年4月から始まった「企業等の奨学金返還支援（代理返還）制度」では、企業がJASSOに直接送金することが可能となった。

「もともとJASSOの代理返還制度は企業だけでなく、それ以前に文部科学省と内閣府が連携して、地方公共団体なども導入していました。ただ、当時は制度の認知度が低く、利用する人もほとんどいなかったのが現実です。それがここ数年で急速に広まりました」（同）

「社員はわかるが、企業にとってのメリットは何か？」と思うかもしれないが、企業は返還金を給与として損金算入できるほか、返還額が「賃上げ促進税制」の対象にもなる。一定の要件を満たせば、法人税の税額控除も適用されるのだ。

そもそも、労働人口が減少する日本では、多くの企業が人手不足の解消に苦慮している。奨学金の代理返還は、若手社員の定着を促す新たな施策としても注目を集めているのだ。

「最近では、企業が初任給を例えば30万円に引き上げるなどの努力をしていますが、中小企業にとって給与を大きく上げるのは簡単ではありません。

しかし、代理返還制度を活用すれば、人材を集めやすくなるというメリットがあります。初任給を大きく上げられない企業にとっては、同制度のほうが現実的でありがたい手段といえます。奨学金の返済を少しずつ肩代わりする形なので、企業側の負担も分散され、無理のない支援が可能になるのです」（同）

日本経済新聞（2025年2月3日付）によると、2021年4月末に65社だった導入企業は、2024年12月末時点で2781社となっている。これからさらに増える見込みだ。

若手社員が将来を安心して描けるように

福岡県に本社を構える電気機械器具卸売業の九州機電株式会社は、1931年の創業から95年目を迎え、日立グループの特約店として北九州およびその周辺地域を中心に、空調機器・産業機器・照明・省エネ機器など、多岐にわたる設備機器の販売・設計・施工・メンテナンスを手がけている。

人材確保を最大の目的として、同社は2024年より代理返還制度を導入した。管理本部の村竹浩司氏はこう語る。

「弊社は従業員数105名。現在、制度の対象となっているのは11名です。月額1万5000円、最大で総額180万円を上限に、最長10年間、もしくは本人が35歳に達するか、奨学金を完済するまで代理返還を行います。2025年度に入社した新卒社員の2名が制度を利用しており、また、在籍する34歳の社員も、1年間だけですが、制度の対象となりました」

当然ながら人によって返済額は異なるが、代理返還の金額は全員一律で1万5000円だ。例えば月々1万8000円を返済している社員であれば、差額の3000円は自分で返済することになる。

プラント建設から物流、メンテナンスまで一貫したトータルサポートを提供する、1918年創業の山九株式会社も2024年から奨学金の代理返還制度を導入している。

「数年前から若手社員が奨学金返済に苦労しているという声を耳にするようになりました」

そう語るのは、同社の人事部マネージャー・大井啓一郎氏。従業員数1万2235名を誇る山九は、「パルスサーベイ（従業員満足度や心の健康を測るアンケート）」などをもとに、若手社員に仕事のやりがいや職場環境について定期的にヒアリングした結果、奨学金の返済が大きな不安要素であることが判明したという。

「そこから、若手社員が将来を安心して描ける職場環境を整えたいという思いから、奨学金代理返還制度を設けました」

同社は最大180万円を上限とし、最長10年間にわたって支援を行う。月あたりの返還額は1万5000円で、年間18万円、10年で180万円となる仕組みだ。

制度の対象者は大卒だけではない！ 高卒や専門卒も

奨学金の代理返還制度は、あくまでも会社がJASSOに対して直接返済を行う仕組みであり、社員が返済を免除されるわけではない。本人はこれまで通り自らの借入金を返済しつつ、会社側が別途、同額を繰り上げ返済することで返済期間の短縮が実現する。同社の人事部長・小川晋氏はこう語る。

「JASSO以外の奨学金については代理返還制度の対象外ですが、その場合は6月の賞与時に同額を手当として支給します。ただしその場合、給与扱いとなるため課税・社会保険料の対象になります。支給額は若干減るかもしれませんが、それでも返済の助けになると思います」

この制度は新卒社員に限らず、入社10年未満の全社員が対象。導入初年度は350人が申し込んだという。内訳は大学・大学院卒が338人、高卒・専門学校・短大・高専卒が12人。

支払いは年に1回、3月にまとめて実施され、社員ひとりあたり18万円。申請者が300人の場合、会社の負担はおよそ5400万円に上る。

「制度設計当初は、10年目までの社員700人を見込んでいたため、350人という実績は想定より少なく、予算内に収まりました。採用面で言えば、まだ制度の存在を知らなかった学生も多く、今後の認知拡大が課題です。ただ、今年の採用面接では制度について言及する学生も出てきており、少しずつ浸透してきていると感じます」（同）

実際、学生の間でも奨学金代理返還制度は普及しつつある。筆者が以前取材した福岡県の配電線、屋内線、空調・給排水などの設備工事の施工管理・設計を主な事業とする九電工では、奨学金を借りている内定者の75％が、代理返還制度があることで「内定を承諾する検討材料になった」と回答しているという。

学生時代の成績を条件にして、優秀な人材を採用

もちろん、企業側も奨学金を借りてきた社員全員を代理返還の対象にしているわけではない。

旅客鉄道会社のJR東日本（東日本旅客鉄道）は、2024年から優秀な人材の確保や将来を担う若手社員の処遇改善を目的に、奨学金の一部を会社が代理返還する制度を採り入れている。

対象条件は、入社10年目までで、学生時代に優秀な成績を収めた社員に限られる。同社の人財戦略部・関川雅文氏はこう語る。

「当社としては優秀な人材を積極的に採用していきたいという思いがあります。そこで、学生時代に一定の優秀な成績を修めた方に、より当社に関心を持っていただくため、この制度を導入しました。学生時代のGPAや5段階評価の平均点を基に一定の基準を設けており、一般的に“優秀”とされる成績以上を学生時代におさめていた社員が対象です」

大きく分けて3種類ある奨学金の中でも、特に第一種奨学金には成績要件があるため、同社の制度利用者は勉学に励む意識が高かったといえる。

また、同社の代理返還制度は前出の2社よりも複雑だ。同社の人財戦略部・野平敏之氏は、こう語る。





「毎年5万円を上限として、入社後最長10年間、奨学金の一部を会社が代理返還します。例えば毎月の返済額が1万円の場合、5カ月分を会社が代理返還し、6カ月目以降は自己返済となります」

聞く限り、正直ややこしい計算方式だが、JASSOとの協議の結果、現行の形に落ち着いたという。

「1年で50万円を一括で支給する企業もあるでしょう。しかし、当社は優秀な人材の確保と若手社員の処遇改善という両面から考え、単年度に大きな金額を支給するのではなく、各年代間の整合性やバランスも踏まえたうえで、継続的な支援の形が望ましいと判断しました」（関川氏）

現在、同社でこの制度を利用しているのは約400名。10年未満の社員も対象となっているため、新入社員に限らず幅広い層の社員が利用しているという。

いいことづくめのような奨学金の代理返還制度だが、もちろん疑問や懸念点もある。後編では、そうした点にも触れていきたい。



（千駄木 雄大 ： 編集者／ライター）