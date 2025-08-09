タレントのＧＥＮＫＩＮＧ．が驚きの最新ショットを披露した。

「ＡＬＯＨＡ」とインスタグラムを書き出し、「また派手めに爆アゲてきちゃったわ」と泣き笑いの絵文字をつけた。「てか見て！？エクステ自分でつけたんだけど、え、天才？可愛すぎて惚（ほ）れた（自分に）。もはや何でもできちゃう私は、セルフ美容職人。誰にも頼らず盛れる私、天才」と自分を褒めた。

ボリューミーな茶髪で、別人のように変ぼう。フォロワーは「モアナみたいでかわいい」「さなさんは原色小麦肌めちゃ似合う」「人魚やん」「日焼けキティかと思った」と二度見した。

ＧＥＮＫＩＮＧ．は２０１７年５月にタイで６時間におよぶ性別適合手術を受け、男性から女性に。同年７月に戸籍上で女性となり、８月には戸籍上の「本名変更」で元輝（げんき）から沙奈（さな）に変わった。２１年の誕生日に「１１月１８日、本日３７歳になりました」と年齢を初公表。２３年４月に「芸名はＧＥＮＫＩＮＧから．を追加してＧＥＮＫＩＮＧ． 名前は、田中沙奈から田中佐奈に」と改名を発表。同１０月に「ＭＡＸ６８ｋｇから今は５２ｋｇ」と１６キロ減量も報告し、身長については「私は１７３ｃｍです」と明かしている。