◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ＤｅＮＡ２―１２巨人（８日・横浜）

今季１０度目ＨＱＳ 熱風にも負けず、山崎は腕を力いっぱい振り抜いた。桑原のバットが空を切ると、静かにうなずいた。３―０の２回先頭、オースティンから３連打を浴び無死満塁。京田の遊ゴロ、併殺崩れの間に１点を返され、続くジャクソンの犠打で２死二、三塁。それでも桑原を３球で空振り三振に抑え、崩れることはなかった。

７回１１０球を投げ、６安打１失点で９勝目。これで１８試合に登板して、今季１０度目となるハイクオリティースタート（ＨＱＳ＝７回以上自責２以下）を達成。「１か月ぐらい勝ててなかったので、久しぶりの勝利となりましたが、野手の方に感謝したいです。３点取っていただいたので怖がりすぎずに最少失点で粘っていこうと思いました」と仲間に感謝した。

リベンジを果たした。ＤｅＮＡには前回１日（東京Ｄ）、４回２／３を投げ今季ワーストとなる６失点。同カードの連勝は７で止まったが、「打たれていたので何か違うことを考えて」と捕手の甲斐と話し合い、最速１５０キロの直球に、前回は投げていなかった最遅８２キロのスローカーブも織り交ぜるなど３回以降は無失点。フォークも効き、６三振を奪うなど、前回の悔しさを晴らした。さらにこの日は「ロイドの誕生日やねん」。マルチーズとトイプードルのミックス犬・ロイドの誕生日。愛犬のバースデーを勝利で飾った。

ここから食らいついていく。この日登板した横浜で行われた球宴では阪神・村上とキャッチボールを行うなど他球団の選手とも交流を楽しんだ。村上は同じ兵庫県出身で同学年。大学日本代表として同じユニホームを着て戦った間柄でもある。「村上は俺の友達やから！ キャッチボールするのが大学の時の６、７年ぶりとかになる。感慨深いなぁ〜」と学生時代を思い返しながら、「やっぱりすごい。体の近いところからピュッとボールが来て、良いボールやった」と刺激を受けた。これで村上に追いつき、リーグトップの東に１勝差とする９勝目を挙げた。

３年連続２ケタ勝利まであと１勝。お立ち台では「２年連続（１０勝目が）最終戦になってしまっている。早く勝てるに越したことはないと思いますが、まずは目の前の試合をしっかりと投げて、勝ちのことは考えずに、試合を作ることを考えて頑張っていきたい」と冷静に語った。一つ一つ全力で戦い抜いた先にまた違う景色が待っている。（水上 智恵）

高橋由伸Ｐｏｉｎｔ 山崎は回を追うごとに良くなった印象だ。スピードはあっても球のキレがいまいちで、その分、スローカーブを使ったり、内外角への制球も安定していた。悪くても抑える術（すべ）を知り、打線が点を奪ったことで大胆さも出てきた。状態を上げようと腕を振り、フォークの落ちも良くなった。投打の歯車がかみあうとはこういうことを言うのだろう。この日は、ＤｅＮＡに助けられた部分も多い。２回には林の右翼フェンス直撃打で二塁走者のオースティンが本塁をつけなかったりと、逆に立ち直る時間をくれた。勝たなければいけない試合だった。