※経済指標

＊カナダ雇用統計（7月）21:30

雇用者数増減

結果 -4.08万人

予想 2.00万人 前回 8.31万人（前月比)



失業率

結果 6.9%

予想 7.0% 前回 6.9%



※発言・ニュース

＊トランプ大統領

トランプ大統領は次期ＦＲＢ議長候補リストに新たな氏名を追加。ブラード前セントルイス連銀総裁、エコノミストのサマーリン氏を追加した。また、次期ＦＲＢ議長候補の選定をベッセント財務長官に委ねたとも伝わった。



＊ムサレム・セントルイス連銀総裁

・インフレ目標は達成できていないが、雇用は問題ない。

・両方の責務を達成できないリスクがある。

・関税によるインフレ上昇は一時的な可能性が高い。

・インフレが持続する可能性は合理的な確率がある。

・労働市場は均衡状態にある。

・労働市場は供給と需要が同時に鈍化している。

・潜在成長率を下回る成長は労働市場にリスク。



＊米ロ、ロシアのウクライナ占領地を確定する合意を計画

米国とロシアは、ロシアがウクライナ侵攻で占領した領土を既成事実化する形でウクライナ戦争を停止する合意を目指していると伝わった。米国はこの合意について、ウクライナや欧州の同盟国の支持を取り付けようとしているが、成立は不透明だという。



＊習主席がプーチン大統領と電話会談

習近平国家主席は８日、プーチン大統領と電話会談し、米ロの対話を歓迎する意向を示した。中国のＣＣＴＶによると、習主席はプーチン大統領にウクライナ問題について中国の立場を説明。ウクライナ問題は複雑な問題が絡み合い、単純な解決策はないとの認識を示した。



＊米政府、対日関税の上乗せ是正を発表へ

米国は日本からの輸入品に対する関税の重複適用を終了させる内容の発表に向け、最終調整を進めている。ブルームバーグがトランプ政権の高官の話として伝えた。発表は日米関税合意後に広がっていた混乱を解消するものとなり、赤沢経済再生相が７日にワシントンで記者団に行った発言と一致する内容となる。発表は日米両国による共同声明という形をとる可能性があるという。

