◇第107回全国高校野球選手権大会第4日 1回戦 綾羽6―4高知中央（2025年8月8日 甲子園）

酷暑対策を徹底する高校野球の新時代は、午後10時46分終了という甲子園大会史上最遅勝利をもたらした。綾羽が延長10回タイブレークの末に勝利を決めた時間は、これまでの最遅だった21年高川学園（山口）―小松大谷（石川）1回戦の同9時40分終了を66分間も超過。春夏通じて甲子園初出場初勝利を飾った千代純平監督が「諦めない、うちらしい野球だった」と言った顔は、さすがに疲労の色を隠せなかった。

甲子園史上最遅勝利は新規則の合間を縫う形で生まれた。9回を同点で終えた時間は、同10時24分。大会規則では「原則として」午後10時を超えて新しいイニングに入らず、継続試合とすると定められている。本来であれば、試合の続きは継続試合で…となるはずだった。しかし、綾羽が9回表に同点に追いついたところで、大会本部が両校の責任教師に1イニング限定で延長10回を実施することを伝えて、延長戦へと突入した。

試合開始も大会史上最遅の午後7時49分。

大会本部は試合前、「できることなら、少し延びても最後までやりたい」との意向を両校の責任教師に確認していた。「原則」を外れた形で始まった延長10回。無死一、二塁で北川陽聖が右中間への2点三塁打を放つなど一挙4得点で勝ち越し、殊勲の北川は「普段なら寝ている時間だと思います」と笑った。

1点劣勢だった9回の攻撃前、千代監督は夜空を見上げて選手に伝えた。「甲子園で、お月さんを見ながら野球をできることなんてないぞ。自分たちの攻撃をすれば、ツキも向いてくるから」。そして、午後11時を前にして奇麗に光った月を見ながら校歌を歌った。（河合 洋介）

▽夏の甲子園大会の朝夕2部制 酷暑対策として午前と夕方に分けて試合を開催する2部制は昨夏から導入され、今大会は2部制での1日4試合開催を初めて導入。4試合日は第1試合が午前8時開始で、第2試合は午後1時30分を過ぎて新たなイニングには入らず、同45分までに終わらない場合は継続試合に。第3試合は午後4時15分開始で、第4試合は同10時を過ぎて新たなイニングには入らず、継続試合となる。継続試合は翌日以降の第2、第3試合に組み込まれる。