¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè4Æü¡¦1²óÀï¡¡ÅìÍÎÂçÉ±Ï©5¡½3ºÑÈþ¡Ê2025Ç¯8·î8Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¡Úµ¼Ô¥Õ¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¡ÛÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤ÎÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ç·è¾¡ÂÇ¤Î¹âÈª¤À¤±Æþ³ØÍýÍ³¤¬°ã¤¦¡£22Ç¯4·î¤Ë²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤ÆÍÎÏÁª¼ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¹âÈª¤ÏÌîµå¤ò»Ï¤á¤¿»þ¤«¤éÆ±¹»¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖËÍ¤Ï¡¢¤³¤³¤ÎÌîµå¤ò¸«¤Æ°é¤Á¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¡£¼Â¤Ï¡¢Éã¤ÎÎµÌé¤µ¤ó¤È5³ØÇ¯¾å¤Î·»¡¦µý²¢¡Ê¤¤ç¤ª¡Ë¤µ¤ó¤¬Æ±¹»ÌîµåÉô½Ð¿È¤Î¡ÖÅìÍÎÂçÉ±Ï©°ì²È¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¸½ÃÏ¤Ç±þ±ç¡£11Ç¯²Æ¤Î¸©Âç²ñ·è¾¡¤Ç²Ã¸ÅÀîËÌ¤È±é¤¸¤¿°ú¤Ê¬¤±ºÆ»î¹ç¤Ï¡¢¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É±ÇÁü¤ò¸«ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Éã¤ÈÎý½¬¾ì¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¹âÈª¤ËÆ£ÅÄÌÀÉ§´ÆÆÄ¡ÊÅö»þ¡Ë¤«¤é¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤³¤ÇÌîµå¤·¤Æ¤ä¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ãæ³Ø¤Î¥Á¡¼¥à¤òÁª¤Ö»þ¤Î´ð½à¤Ï¡ÖÅìÍÎ¤Ë¹Ô¤¤ä¤¹¤¤¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ç¡¢ÆþÃÄÁ°¤Ë¿ÊÏ©´õË¾¤ò»ØÆ³¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤¿¤Û¤É¤À¡£¡ÖÃ¯¤¬´ÆÆÄ¤Ç¤âÅìÍÎ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£Áª¼ê¤ÎÃ¯¤è¤ê¤â¡Ö²Æ¤ÎTOYO¡×¤òÃÎ¤ë¹âÈª¤¬¡¢¤½¤Î·ÏÉè¤ò·Ñ¤°°ìÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡¡¡Ê¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÌîµåÃ´Åö¡¦²Ï¹ç¡¡ÍÎ²ð¡Ë