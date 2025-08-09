◇第107回全国高校野球選手権第4日・1回戦 智弁和歌山1―4花巻東（2025年8月8日 甲子園）

今春選抜準優勝の智弁和歌山が、夏は3大会連続の初戦敗退となった。エース渡辺颯人は5回を3失点。自身の失策を含む守備の乱れが失点に響いた。

1点の援護をもらった直後の初回の守り。先頭から連打を浴び、わずか4球で1死二、三塁とされた。ここで遊ゴロ野選で同点とされ、犠飛で勝ち越しを許した。5回2死一塁では渡辺のけん制悪送球が絡んで1点を失い、課題としてきた守備で流れをつかめなかった。背番号1は「2年半支えてくれた人たちに結果で恩返しできなくて悔しい。自分のしょうもないミスでチームに迷惑をかけて本当に申し訳ない」とベンチで涙を流した。

今夏はライバルの背番号11・宮口龍斗と本格派右腕の二枚看板でチームを引っ張ってきた。6回からバトンを受けた宮口は4点目を失い「どれだけ（二枚看板と）評価していただいても勝ちきれなかったら、意味はない」と悔しがった。「もっと2人で投げて、もっと勝ちたかった」と声をそろえた2人。日本一の目標は後輩たちに託した。 （松岡 咲季）