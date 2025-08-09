»³²¼³¨Íý¡¡²¾²Î¤Î½÷²¦¤¬ÃÙºé¤¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¡»°ÌÚ¤¿¤«¤·»á¤ÎÌ¤È¯É½¶Ê¡Ö¿å¤ÎÅÔ¡×27ÆüÈ¯Çä
¡¡16Ç¯Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºî¶Ê²È¡¦»°ÌÚ¤¿¤«¤·»á¤ÎÌ¤È¯É½¶Ê¤Ç¡Ö²¾²Î¤Î½÷²¦¡×¤¬27Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2009Ç¯¤Ë64ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»°ÌÚ»á¤¬À¸Á°½ñ¤»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤Ë¡¢¡ÖU.S.A.¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëºî»ì²Èshungo.»á¤¬²Î»ì¤ò¤Ä¤±¤¿¡Ö¿å¤ÎÅÔ¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ç¡¢²¾²ÎÎò25Ç¯¤Î»³²¼³¨Íý¡Ê43¡Ë¤¬ÃÙºé¤¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¤Î¡£
¡¡ÅÅ»Ò¥ª¥ë¥¬¥óÁÕ¼Ô¤À¤Ã¤¿Êì¿Æ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÍÎ³Ú¤ËÌÜ³Ð¤á¡¢Âç³Ø1Ç¯¤Î18ºÐ¤Î»þ¤Ë¥Ð¥ó¥ÉÃç´Ö¤«¤é½é¤á¤Æ¡Ö²¾²Î¡×¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤¿¡£°Ê¸å25Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¿¡£»³ºêÀ½¥Ñ¥ó¤Î¡Ö¥é¥ó¥Á¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤äÂçÄÍÀ½Ìô¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥ß¥Ë¡×¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎCM¥½¥ó¥°¤«¤é¡¢¥ß¥Ë¥â¥Ë¡£¤äMAX¤é¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¿·¶Ê¤Î²¾¥Ü¡¼¥«¥ë¤ä¥³¡¼¥é¥¹¤Ê¤É¡Ö¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ê»³²¼¡Ë¤Û¤É¤ÎºîÉÊ¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö²¾²Î¤Î½÷²¦¡×¤À¡£
¡¡¡Ö¤â¤È¤â¤È¿Í¸«ÃÎ¤ê¤À¤Ã¤¿¤·¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿Í¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£Î¢Êý¤¬À¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È1¶Ê3Ëü±ß¤Î²¾²Î¤Î»Å»ö¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þº£²ó¡¢»°ÌÚ»áÀ¸ÃÂ80¼þÇ¯µÇ°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ë²è¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê²¾²Î¤ò²Î¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢²®ÌîÌÜÍÎ»Ò¤ä°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¡¢SPEED¡¢DA¡¡PUMP¡¢»°±ºÂçÃÎ¤é¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëÊ¿Å¯É×»á¤Î¼ª¤Ë»ß¤Þ¤ê¡Ö¤³¤ÎÀ¼¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈµÞ¤¤çÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Êì¿Æ¤¬¥Æ¥ì¥µ¡¦¥Æ¥ó¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»°ÌÚ»áËÜ¿Í¤ÈÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎºîÉÊ¤Ë¤ÏÀÎ¤«¤é¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¿»³²¼¡£¡Ö¾¼ÏÂ¤Î²ÎÍØ³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë»°ÌÚÀèÀ¸¤é¤·¤¤Èþ¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡£Ë´¤Êì¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿±ï¤â´¶¤¸¡¢ÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤Æ²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊâ²¼¤¬¤Ã¤ÆÂÑ¤¨Ç¦¤Ö¾¼ÏÂ¤Î½÷À¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ²¡¹¤ÈïèÊâ¡Ê¤«¤Ã¤Ý¡Ë¤¹¤ëÎáÏÂ¤Î½÷À¤È¤·¤Æ²Î¤¤¤Ê¤µ¤¤¤È»Ø¼¨¤µ¤ì¡¢ÍÎ³Ú¤Ã¤Ý¤¯²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¼ÏÂ¤ÈÎáÏÂ¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö»°ÌÚÀèÀ¸¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò²þ¤á¤ÆÀ¤¤Ë¹¤á¤ë¤ªÌòÌÜ¤òÄº¤¤¤¿°Ê¾å¡¢Á´ÎÏ¤ÇÁ´¤¦¤·¤¿¤¤¡×¤È¿¦¿Í¤é¤·¤¤ÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¸µÈø¡¡Å¯Ìé¡Ë
¡¡¡þ»³²¼¡¡³¨Íý¡Ê¤ä¤Þ¤·¤¿¡¦¤¨¤ê¡Ë1982Ç¯¡Ê¾¼57¡Ë4·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î43ºÐ¡£18ºÐ¤«¤é¥¹¥¿¥¸¥ª¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¡Öellie¡×Ì¾µÁ¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£2016Ç¯¤ÎTBSÆüÍË·à¾ì¡Ö²ÈÂ²¤Î¥«¥¿¥Á¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¡ÖUnpredictable¡¡Story¡×¤È¥µ¥Ö¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Îºî»ì¤È¥Ü¡¼¥«¥ë¤âÃ´Åö¤·¤¿¡£
¡¡¢¦²¾²Î¡¡¥¬¥¤¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¡£²Î¼ê¤¬¿·¶Ê¤ò¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¹¤ëºÝ¡¢ºî¶Ê²È¤¬½ñ¤¤¤¿¶Ê¤ò³Ð¤¨¤¿¤ê¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬ºî²È¤Î½ñ¤¤¤¿ÉèÌÌÄÌ¤ê¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¤â¤Î¡£²¾²Î¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ç¥â¥Æ¡¼¥×¤¬²Î¼ê¤ËÅÏ¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤òÄ°¤¤¤Æ¿·¶Ê¤ò³Ð¤¨¤ë¤¿¤á¡¢²¾²Î¤ò²Î¤¦¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¤ÏÀµ³Î¤Ê²»Äø¤äÈ¯À¼¤¬Í×µá¤µ¤ì¤ë¡£