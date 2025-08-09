「行方不明だ」「信じられない」投稿削除の日本代表MF、開幕３日前でも合流せず…移籍を拒むクラブとの“対立”に現地メディアは唖然「状況は深刻」「２部でプレーする理由がない」
フランス２部に降格したスタッド・ドゥ・ランスの日本代表MF中村敬斗は、その動向が注目されている。
昨シーズンに11ゴールを挙げたチーム得点王は、今夏の日本ツアーに帯同しなかった。クラブは「コンディション不良」と説明し、カレル・ヘラールツ新監督は「医師からの診断書もある」とコメントした。
ただ、本人は自身のインスタグラムから、S・ランス関連の投稿を全て削除。移籍を望む選手に対し、クラブがオファーを受けつけず、関係が悪化していると見るフランスのメディアは少なくない。
『football』は８月８日、「ランスの選手が行方不明だ」と見出しを打ち、「リーグ・ドゥに降格したスタッド・ランスは、昨シーズンの得点王、ナカムラを残留させることを決定した。当然ながら、この日本代表選手は残留を望んでいない。彼は激しい戦いを強いられるだろう」と伝えた。
「S・ランスでちょっとしたスキャンダルが巻き起こった。ひどいシーズンを終えリーグ２への降格が決まったにもかかわらず、ジャン＝ピエール・カイヨ会長率いるクラブは、昨シーズン11ゴールを挙げてチーム最多得点選手となったナカムラを放出しないことを決定した。この日本代表選手には、下位リーグでプレーする理由がない（特に2026年ワールドカップが迫っている今）。彼は、チームが２部リーグでのプレーを強いられる事態を回避させるほどの貢献を果たしたのだ」
同メディアは「状況は深刻だ。公式発表によると、ナカムラは病気のためチームを欠場しており、約１か月前に診断書を提出している」とし、こう続けている。
「来週月曜日のアミアンとのリーグ・ドゥ開幕戦を前に、ナカはチームに合流しておらず、さらに悪いことに、クラブの経営陣にもそれ以上の情報を一切伝えていない。信じられない」
開幕３日前にチームに合流せず、情報も出てこない。25歳のアタッカーは命運は果たしてどうなるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
