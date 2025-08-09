「行方不明だ」「信じられない」投稿削除の日本代表MF、開幕３日前でも合流せず…移籍を拒むクラブとの“対立”に現地メディアは唖然「状況は深刻」「２部でプレーする理由がない」

「行方不明だ」「信じられない」投稿削除の日本代表MF、開幕３日前でも合流せず…移籍を拒むクラブとの“対立”に現地メディアは唖然「状況は深刻」「２部でプレーする理由がない」