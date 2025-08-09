石破首相の進退を巡る自民党内の混乱は、見苦しいとしか言いようがない。

首相が進退を決する以外に事態を収拾する手はあるまい。

自民党の両院議員総会で、首相は党内の意見に「真摯（しんし）に謙虚に耳を傾けたい」と述べた。一方で米国の関税措置への対応や農政改革の重要性に触れ、「引き続き責任をもって取り組む」とも語り、改めて続投への意欲を強調した。

総会では、首相に退陣するよう求める声が相次いだ。その後、臨時の総裁選を実施するかどうか、総裁選管理委員会に対応を委ねることを決めた。

党則では、総裁選を前倒しするには、国会議員と都道府県連代表を合わせた総数の過半数の要求が必要となる。だがこの日の総会では、そうした手続きを経るかどうかまでは決めなかった。

総会の結果、今秋にも総裁選が行われる可能性が出てきた。両院議員総会に出席していた首相がこの決定に同意したことで、党内には「早期に退陣を表明するのではないか」との見方も出ている。

自民の足腰は急速に弱まっている。参院選での比例票は３年前に比べて約５５０万票減り、１２８０万票だった。「岩盤」と呼ばれた保守の支持層が野党の新興勢力に流れた、という分析は多い。

読売新聞の先月の世論調査でも、自民の支持率は１９％にとどまった。２割を下回るのは、２００９年９月から３年３か月間の民主党政権時代を除き、初めてだ。

首相の進退を巡り、党内の亀裂は深まっている。このままでは保守層の回帰が望めないどころか、一層の支持の離反を招き、党の存亡につながりかねない。

党勢の低落に歯止めをかけるには、まずは首相が進退を決することが不可欠だろう。新たな総裁の下で野党に協力を仰ぎ、政治を安定させることが重要だ。

先の臨時国会では、立憲民主党の野田代表が企業・団体献金のあり方や、所得税控除と現金給付を組み合わせた「給付付き税額控除」に関する協議を求めた。首相は応じる考えを示し、実際に自民、立民間で協議が始まった。

首相には、立民と協力する態勢を整えることで自民内の退陣圧力をかわす狙いがあったとみられるが、足元からは「減税を含め、野党の要求をのみ続けるのでは」と反発する声が出ていた。

首相が延命にこだわって、政策の妥当性などを一切考慮せずに野党の要求をのんでいたら、国の針路を誤りかねない。