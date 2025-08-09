長崎もまた、被爆から８０年となる「原爆の日」を迎えた。

被爆の当事者の声を直接聞く機会は減っており、戦争を体験していない世代に課せられた役割は重みを増している。

長崎市がきょう開く平和祈念式典には、９０以上の国・地域が出席する見通しだ。

昨年は、パレスチナ自治区ガザへの攻撃を続けるイスラエルを招かなかった。米英仏独などは反発し、大使の出席を見送った。

長崎市は今年、イスラエルに加え、ウクライナを侵略するロシアを４年ぶりに招待した。核兵器の廃絶という崇高な理念を掲げた式典を巡って、政治的な対立や混乱を引き起こすのは望ましくない、と判断したのではないか。

８０年の節目に合わせ、地元では様々な活動が始まっている。

原爆投下直後の長崎で、被爆者の救護にあたった看護学生たちを描いた映画が今夏、全国公開された。長崎での被爆３世の監督が、看護学生たちの手記をもとに制作したものだ。

手記を綴（つづ）った一人である９５歳の女性は「一つの爆弾が多くの命を奪った。この悲劇を世界に伝え続けてほしい」と訴えている。

平和を願う被爆者の思いは、若者に受け継がれつつある。

１９９８年のインドとパキスタン両国の核実験を機に、長崎市の市民団体が、高校生に平和大使を委嘱する活動を始めた。今年は、全国から選ばれた高校生２４人が核廃絶を訴える署名を集め、国連機関に直接届けるという。

このほか、長崎市の高校生らは近く、８０年前に被爆して重傷を負いながら被爆者の治療に尽力した医師の生涯を描いた演劇を、地元で披露する予定だ。

二度と惨劇を繰り返さぬようにと、若い世代が中心的役割を担っていることは頼もしく映る。

広島、長崎両市とも、核兵器の開発や保有を一切禁じる核兵器禁止条約に署名すべきだ、と政府に求めている。

核のない世界を追求すること自体に異論はない。だが、現実には、核保有国のロシアはウクライナに対して核の使用をちらつかせている。中国は核弾頭を増やし続け、北朝鮮も核開発を進めている。

被爆地の思いに反し、核兵器が使用される危険性は日増しに高まっていると言える。

日本の安全を守るには、米国の「核の傘」に頼らざるを得ない。日本は唯一の被爆国として、差し迫った脅威を直視し、段階的な核軍縮に力を尽くす必要がある。