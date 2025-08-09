第１０７回全国高校野球選手権大会第４日の８日、１回戦４試合が行われ、今春の選抜大会準優勝の智弁和歌山（和歌山）は、同８強の花巻東（岩手）に敗れた

花巻東４―１智弁和歌山

花巻東は先制された直後の一回、赤間の犠飛などで２点を奪って逆転。

中盤にも追加点を挙げ、先発の万谷が二回以降を無失点に抑えて完投した。智弁和歌山は再三の好機を生かせず、１１残塁。

出世番号背負う２年生左腕「責任を感じている」

「鍵になる左バッターを抑えたい」。花巻東の佐々木監督が描いた勝利への計画を、背番号１７の２年生左腕・万谷がやり遂げた。

１点リードの五回一死一、二塁のピンチで、左打者の４番福元をスライダーと高めの直球で３球三振に、やはり左の５番荒井をスライダーで二ゴロに封じた。一回こそ福元に先制打を許したが、その後は得点を許さず、１５６球で完投した。

花巻東の背番号１７は、米大リーグで活躍する菊池（エンゼルス）や大谷（ドジャース）もつけた下級生選手の出世番号とされる。佐々木監督は「左では菊池もつけた。ああいう偉大なピッチャーになってほしい」と期待。本人も「責任を感じている」と、その重みは理解している。

監督の期待に見事に応えながら、「四死球が多かったので修正したい」と万谷。尊敬する先輩たちと同じく、より高いレベルへ成長することだけを考えている。（松本慎平）

優勝候補の一角・智弁和歌山、初回の１点のみ

智弁和歌山は毎回のように走者を出し、塁上をにぎわせたものの、得点につなげられたのは初回のみ。今春の選抜大会で準優勝し、今大会は優勝候補の一角として臨みながら、昨夏と同じ初戦敗退に終わった。自身も五回と八回に走者を置いた場面で凡退した４番福元は「１年間悔しさを忘れずにやってきたが、最後にふがいない結果になってしまった」と涙が止まらなかった。

花巻東・佐々木監督「岩手から来た時は日差しが痛くて、呼吸すら苦しかったが、朝早いゲームで助かった。（万谷は）精神面も球の質も春から成長した」