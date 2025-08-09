ユニバーサル・スタジオ・ジャパン近くの船着き場で、万博会場に向かう船に乗り込む人たち＝大阪市此花区

大阪・関西万博で「水都大阪」の発信が課題になっている。至る所に川が流れる環境を生かし、大阪府市は船着き場の整備を進めてきた。水辺でイベントを開催し、府民の憩いの場としても定着。人工島で開く万博はアピールの好機だが、移動手段の船便は割高な運賃が響いて利用が低迷。事業者は値下げで巻き返しを図り、万博側も利用を後押しする。

大阪城公園の外堀で6月中旬、3メートル四方の床に上屋を組んだ自動運転船「海床ロボット」の実証実験が行われた。衛星利用測位システム（GPS）などで航行を制御するシステムを搭載し、無人で水辺を行き来する仕組みだ。遊覧船や水上レストランといった利用を見込み、竹中工務店など9社・法人で構成する事業体が2026年度の実用化を目指している。

水都大阪を盛り上げたい府市や大阪商工会議所は2021年から実証実験の場所提供などの支援をしている。竹中工務店まちづくり戦略室の高浜洋平氏は「安全に運航できるよう精度を高めたい」と意気込み、10月には万博会場でデモ航行する予定だ。

万博会場の人工島・夢洲は四方を海で囲まれ、地下鉄やバスのほか、船で向かうこともできる。運航事業者の一つ、ユニバーサルクルーズ（大阪市）は市中心部に近い中央卸売市場前港とユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）近くの船着き場、堺旧港（堺市）それぞれと夢洲を結ぶ3航路を設定。ただ4月の万博開幕から約2カ月間の乗船率は2割程度にとどまり、7月1日から約3〜7割値下げした。

市場前港発は大人3300円から2400円に引き下げた。それでも梅田駅から夢洲駅まで430円の大阪メトロと比べて割高だが、担当者は「単なる移動手段ではなく海上からの景色を満喫できる」と強調。日本国際博覧会協会も利用を促そうと会場西ゲートに乗船客向けの優先入場レーンを設け、乗船率は7月に入り約6割に改善した。

府市や経済界は夢洲で2030年秋に開業するカジノを含む統合型リゾート施設（IR）を見据え、船便による都心とベイエリアのアクセスを重視する。水都大阪の認知度向上は欠かせず、世界から人が集まる万博開催中の発信力強化に左右されそうだ。