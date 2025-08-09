俳優・仲野太賀（３２）が８日、東京・ＮＨＫで行われた「ＮＨＫスペシャル『シミュレーション〜昭和１６年夏の敗戦〜』」（前編１６日、後９・００。後編１７日同）の取材会に登場。父・中野英雄（６０）との共演について語った。

戦時中の「総力戦研究所」を舞台にしたドラマで、仲野は研究員、中野は同幹部役を演じる。仲野は「同じシーンで共存するのは初めてで、不思議な感覚でした」と苦笑い。撮影前夜には初めて２人で飲みに出かけたと明かし「何を話したかは酔っぱらっていたから覚えていないですが、ただただ楽しかった」と照れくさそうに語った。

演技での共演は「あえて避けていたというのはなかった」として「『せっかく共演するんだったら、お互いが納得できるような形が良いよね』とぼんやりと話していた」と説明。「この作品でそれがかなったことはうれしかった」と語った。

今作主人公役の池松壮亮（３５）とは、仲野が主演する来年の大河ドラマ「豊臣兄弟！」でも兄弟役で共演。池松は「兄弟役をやる前に大きなことが積み上がった」と充実の表情で語った。