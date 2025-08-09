「死は鴻毛より軽いと思わされていた」と話す小谷さん＝横浜市港南区

１９４５年８月９日、旧満州・ハルビンに空襲警報が鳴り響いた。数時間後、ソ連が侵攻してきたことをラジオが知らせた。

最も近い国境から、小谷洋子さん（９２）＝横浜市港南区＝が住むハルビンまでは約５００キロ。ソ連軍は１週間以内に街に入ってくるだろう−。近所の２０〜３０軒で組織していた隣組は、唯一動員を免れていた父のもとに集まり、「今後」について話し合った。

当時１２歳。隣の部屋で寝ていた小谷さんにも大人たちの話し声が漏れてきた。一つ目の選択肢として挙げられたのは、荷馬車や徒歩で逃げること。二つ目はソ連軍と戦うこと。しかし、荷馬車を持つ中国人が危険な仕事を引き受ける見込みはない。女性や高齢者、子どもしか残っていない中でソ連軍と戦えるだろうか。

結論は出ていた。議論はおのずと、どのように死ぬかという話に移った。青酸カリや護身用の銃、みんなで死にたいと手りゅう弾を使う案も出された。「軍国主義で育ったから、こういう場合は私たちも潔く死ぬしかないと思い込んでいたの」。小谷さんは当時を振り返る。

学校の帰り道、友達同士の会話は死ぬ手段だった。「怖い、嫌だなんて誰も言わないで『うちは薬よ』なんておおっぴらに話すの」。まだ幼い弟と妹には「ソ連が攻めてくるから死なないと駄目なのよ」と言い聞かせ、自決の練習をした。大人や級友の前では毅然（きぜん）と振る舞っていたが、本心は違った。夜、一人になると怖くてたまらなかった。

しかし、ソ連軍がハルビンに到達する前に戦争は終わった。「玉音放送」を聞きながら、悲しくて悔しくて、むせび泣いた。「同時にほっとしている自分もいたの。あんなに『潔く死ぬ』と言っていたけど、本心は全然そうではなかった」