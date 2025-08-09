¸Å´Ü°ËÃÎÏº¥È¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ë¡¼¥¹¡ÖÅÝ¤ì¤Æ¤«¤é¤Ð¤«¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¯àÄ¹ÅèÌÐÍº¤Î»þÂåá¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤»¤í¡×
¸Å´Ü°ËÃÎÏº¡Ê70¡Ë¤¬¡¢12·î7Æü¤ÎÅìµþ¡¦EX¥·¥¢¥¿¡¼Ï»ËÜÌÚ¤«¤éÁ´¹ñ5¥«½ê¤Ç¡Ö¸Å´Ü°ËÃÎÏº¥È¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¡2025¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£ÍèÇ¯1·î¤ËÊ¡²¬¡¢2·î¤ËÌ¾¸Å²°¡¢3·î¤ËÂçºå¡¢²£ÉÍ¤È¡È¤·¤ã¤Ù¤ê¤Î½äÎé¡É¤Ë½Ð¤ë¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö2025¡Ê¥Ë¥»¥ó¥Ë¥¸¥å¥¦¥´¡Ë¡×¡£º£Ç¯2025Ç¯¤Î1Ç¯´Ö¤Ç¡¢²¿¤ò¸«¤Æ¡¢²¿¤ËÅÜ¤ê¡¢²¿¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò2»þ´ÖÈ¾¡¢¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ê¤Þ¤¯¤ë¡£70ºÐ¡¢¸Å´õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸Å´Ü¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¡Ú¼èºà¡¦¹½À®¡á¾®Ã«Ìî½ÓºÈ¡Û
6·î3Æü¤ËÀï¸å¤ÎÆüËÜ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ëÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤¬¡¢89ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¸Å´Ü¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÎ©¶µÂç³Ø¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÆü¥Æ¥ì¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍºÆÃÈÖ¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Î¤³¤È¤·¤«¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤Ï¡¢¤ª¤«¤·¤¤¤Í¡£º£¤É¤¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Á¥ã¥Ã¥Á¥ã¥Ã¥Á¥ã¥Ã¤Ç¡¢¥³¥¹¥Ñ¡¢¥¿¥¤¥Ñ¤Ç¤ª¤·¤Þ¤¤¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î¾Ð¤¨¤ëÏÃ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤Í¡£¤À¤«¤éÆÁ¤µ¤ó¡ÊÆÁ¸÷ÏÂÉ×¡Ë¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÏÃ¤¹¤Î¤Ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¤Í¡£½Ð¤Æ¤ë¿Í¤¬¤ß¤ó¤Ê¡¢Ä¹Åè´ÆÆÄ»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤ÎÎ©¶µÂç³Ø»þÂå¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥íÌîµå¤Ç¤É¤ì¤À¤±»°¿¶¤·Â³¤±¤¿¤«¡¢¤É¤ì¤À¤±»°¿¶¤¬³¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤¬Èô¤ó¤À¤«¡£¤½¤ì¤«¤é¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¼éÈ÷¤âÍ¾Íµ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÅê¤²¤¿¼ê¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤È¡£¤À¤«¤é¥â¥Î¥¯¥í¤Î±ÇÁü¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤ÎÄÉÅéÆÃÈÖ¤À¤«¤é¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢¿ô»ú¤òÅÙ³°»ë¤·¤Æ¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤È¡£ËÜÍè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤ë¥·¥Ë¥¢ÁØ¤ò¤½¤Î»þ¤À¤±¸Æ¤ÓÌá¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡£¤Ê¤ó¤ÇÉáÃÊ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥³¥¢ÁØ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ó¤Ç¤¹¤«¡×
Ä¹ÅèÌÐÍº¤Û¤É¤Î¿Í´Ö¤ÎÄÉÅéÆÃÈÖ¤Ê¤é¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¹ø¤ò¤¹¤¨¤Æ¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æºî¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ3Æü¡¢4ÆüÃÙ¤ì¤Æ¤âÊÔ½¸¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£ÆÁ¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ä¹ÅèÌÐÍº¤Î¸ì¤êÉô¤Î¤´ËÜÂº¤«¤Ç¤¹¤«¤é¡£²Æì¤Î¤Ò¤á¤æ¤ê¤ÎÅã¤Î¸ì¤êÉô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤Î¸ì¤êÉô¤Î»ÄÂ¸¤¹¤ë80Âå¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤¿¤À¡¢¤â¤Ã¤ÈÆü¥Æ¥ì¤Î±¿Æ°Éô¤ÎOB¤Ç¡¢¥«¥¯¥·¥ã¥¯¤È¤·¤¿¸µµ¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ë¡Ø¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤À¤±¤ÉÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¸Æ¤Ó´ó¤»¤Ê¤¤ã¡£¤³¤ó¤Ê»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡Ø¥Þ¥¶¡¼¥Æ¡¼¥×¤òÃµ¤·¤Æ¤³¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¼ã¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç²¿Æü¤«Èñ¤ä¤»¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥¹¥Ô¥ó¥¢¥¦¥ÈÊÔ¤Ç¡¢5ÆüÃÙ¤ì¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¤È¡×
Æ±¤¸¤¯»þÂå¤òºÌ¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤â¡¢±Ç²èÇÐÍ¥¤È¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤Ç¤ÏÄÉÅéÈÖÁÈ¤Îºî¤êÊý¤¬°ã¤¦¡£
¡Ö±Ç²èÇÐÍ¥¤ÏÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤µ¤ó¤Ç¤â¡¢¹âÁÒ·ò¤µ¤ó¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾¼ÏÂ¤òºÌ¤Ã¤Æ¡¢¾¼ÏÂ¤Î·Á¤òºî¤Ã¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢Èæ³ÓÅªÁá¤¯½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¤Ï±ä¡¹¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢¤µ¤Ã¤¸À¤Ã¤¿Ä¹Åç¤µ¤ó¤Î»°¿¶¤È¤«¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¤«¤é¡£ÃÙ¤ì¤Æ¤â¡¢Æü¥Æ¥ìOB¤ò¸Æ¤Ó½¸¤á¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯¡¢¥ï¥¤¥ï¥¤¡¢¾¼ÏÂ¤Î¼ÖºÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¤È¡¢ËÍ¤ÏÀ¸°Õµ¤¤Ë¤âÅÜ¤é¤ì¤ë¤Î¤ò¾µÃÎ¤Ç¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
»ëÄ°¼Ô¤äÆÉ¼Ô¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤ËÇÉ¼ê¤Ê¸«½Ð¤·¤ä»ö¾Ý¤Ë°ú¤«¤ì¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«²ü¤ÎÇ°¤â¹þ¤á¤ÆÄó¸À¤¹¤ë¡£
¡ÖËÍ¤Ï¤À¤«¤éNHK¤â´Þ¤á¤Æ¤À¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¤â¿È²á¤®À¤²á¤®¤Ç¤Í¡£Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤éÄêÈÖ¤ÎÂç¸«½Ð¤·¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤ò°ú¤¤Ä¤±¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ëË¬Ìä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤Í¡£ËÍ¤â¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢YouTube¤ä¤Ã¤Æ¥¨¥¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥µ¥à¥Í¤Ç¿Í¤¬Æþ¤Ã¤ÆÍè¤¿¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£Æ±Îà¤À¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ï¸À¤¨¤¿µÁÍý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢³§¤µ¤ó¤Î¿È²á¤®À¤²á¤®¤ò¼«Ê¬¤â´Þ¤á¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£ËÍ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡È¤·¤ã¤Ù¤ê²°¡É¤È¤·¤Æ¤Ê¤ó¤«¸À¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤«¤ó¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤¬Ç¾¹¼ºÉ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤«¤é¤Î±ÇÁü¤Ð¤«¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êNHK¤âÌ±Êü¤â¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï»Ä¹ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬Ç¾¹¼ºÉ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢»Í»è¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤«¤é¤Î±ÇÁü¤Ð¤Ã¤«¤ê»È¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢»Ä¹ó¤µ¤Ë¡£¤Ç¤â¡£¤¹¤´¤¤¤¤¤¤»þÂå¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»þÂå¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¡È»³¸ýÉ´·Ã¡¢»þÂå¤È¿²¤¿½÷¡É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»þÂå¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¡ÈÄ¹ÅèÌÐÍº¤Î»þÂå¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢¤â¤¦¤ä¤Ï¤ê¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£Ä¹ÅèÌÐÍº¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þÂå¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ò¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢1¿Í¤Î¿Í´Ö¤ËÎ©¤ÁÌá¤Ã¤Æ¡¢ÉÂ¤ò´µ¤Ã¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦Æ»¤ò¸«¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ð¤Ã¤«¤ê¸«¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Ëµ¿¤¤¤ò»ý¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¢§¡Ö¸Å´Ü°ËÃÎÏº¥È¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ø2025¡Ù¡×
25Ç¯12·î7Æü¡¡Åìµþ¡¦EX¥·¥¢¥¿¡¼Ï»ËÜÌÚ
26Ç¯1·î18Æü¡¡Ê¡²¬¡¦ZeppÊ¡²¬
26Ç¯2·î12Æü¡¡°¦ÃÎ¡¦ZeppÌ¾¸Å²°
26Ç¯3·î7Æü¡¡Âçºå¡¦Zepp¤Ê¤ó¤Ð
26Ç¯3·î20Æü¡¡¿ÀÆàÀî¡¦Zepp²£ÉÍ
¢¡¸Å´Ü°ËÃÎÏº¡Ê¤Õ¤ë¤¿¤Á¡¦¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë1954Ç¯¡Ê¾¼29¡Ë12·î7Æü¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Î©ÂçÂ´¶È¸å¤Î77¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÆþ¼Ò¡£Æ±8·î¤«¤é¥×¥í¥ì¥¹Ãæ·Ñ¤òÃ´Åö¡£84Ç¯6·îÂà¼Ò¡¢¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤ê¡Ö¸Å´Ü¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×ÀßÎ©¡£85¡Á90Ç¯¡ÊÊ¿2¡Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÌë¤Î¥Ò¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥ªDELUXE¡¢SUPER¡×»Ê²ñ¡£89¡Á94Ç¯¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖF1¥°¥é¥ó¥×¥ê¼Â¶·Ãæ·Ñ¡×¡£94¡Á96Ç¯NHK¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×»Ê²ñ¡£94¡Á05Ç¯ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥«¥ó¥±¥¤¡×»Ê²ñ¡£04¡Á16Ç¯¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡£¸½ºß¡¢TBS·Ï¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡×¿åÍËÆü¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¡£·ì±Õ·¿AB¡£