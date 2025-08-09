◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ＤｅＮＡ２―１２巨人（８日・横浜）

巨人が今季最多１８安打、同最多タイ１２得点でＤｅＮＡに大勝し、勝率５割に復帰した。初回から３点を先制するなど打線がつながり、６回までに先発野手全員安打。佐々木、キャベッジ、門脇が猛打賞をマークした。先制、中押し、ダメ押しと理想的に得点し、３位・ＤｅＮＡに１・５ゲーム差をつけ、首位・阪神には１１差とした。先発の山崎伊織投手（２６）は７回１失点で９勝目。リーグトップの東に１勝差に迫った。

左肩に乗せていたバットを佐々木俊輔外野手（２５）が鋭く振り抜いた。６回無死一塁。１ストライクから若松の１３５キロフォークに反応した。崩されることなく右前に運び、７月２７日の広島戦（マツダ）以来、今季４度目の猛打賞。「自分のやりたいことを日頃からやれてきた」。好機を拡大させ、この回６安打４得点の流れを呼び込んだ。

佐々木に引っ張られたように打線は目覚めた。初回に３点を奪うと、中盤以降も猛攻。今季は追加点を奪えない展開が続いていたが、その悪い流れを振り払うような理想的な攻撃。開幕２戦目のヤクルト戦（東京Ｄ）以来、９９試合ぶりの２ケタ得点を挙げた。アーチはなくてもコツコツと今季最多の１８安打。中心打者の岡本と吉川を欠く状況で、開幕２戦目以来９９戦ぶり同最多タイの１２点を奪った。キャベッジ、門脇も猛打賞をマークして先発野手全員安打による勝利となったが、阿部監督は「こういう大味の試合の後のほうが大事だから。みんな忘れて明日、もう一回頑張ってほしいなと。以上です」と次戦を見据えて引き締めた。

打線をけん引した佐々木の好調を“慎打法”が支える。７月２６、２７日の広島戦（マツダ）の試合前練習の時だった。フリー打撃中に阿部監督が声をかけ、熱血指導がスタート。「いろいろアドバイスをもらいました」。構えやスイング軌道について助言をもらいながら、指揮官の前で２日連続でバットを振った。頭の高さに構えていたバットを左肩にかついだ状態からスイングを始めるフォームに修正。無駄を省いた新スタイルで対応力がさらに向上した。今季９勝を挙げているジャクソンも攻略。初回１死で中前安打を放つと４回２死一、二塁では右翼フェンス直撃の２点三塁打を放った。７月４日の１軍昇格後は６７打数２２安打で打率３割２分８厘。指揮官の教えを生かして暴れ回っている。

チームは投打がかみ合い、３位のＤｅＮＡを突き放した。佐々木らの台頭で層が厚くなれば、さらに勢いも生まれてくる。若林らと外野のレギュラーを争っている背番号４４は「センターと２番が固定できたら大きいと思うので、そこにはまるようにしっかりやりたい」と誓った。突き上げる力が８月反攻のシンボルとなる。（宮内 孝太）