宇都宮競輪場のG1「第1回女子オールスター競輪」は2日目を迎える。注目は12Rだ。

ファン投票1位の児玉が奮起する。初日は佐藤に完敗だったが、ここなら力は上。自分の持つ距離からカマシを放てばゴールまで粘り込める。対抗は久米。初日の走りから復調は明らか。最内枠を生かして前々に踏み、先に捲って逆転を狙う。尾崎も侮れない。初日は万事休すの展開から内を突いて2着まで突っ込んだ。出来は間違いなく良好で、アタマまで突き抜ける可能性は十分。

＜1＞久米詩 1走してみて、しっかり踏み込めていたし余裕を感じた。自力、自在。

＜2＞児玉碧衣 もう少し早めに踏んでも良かった。4角を回って踏み返す力は残っていなかった。自力。

＜3＞荒川ひかり 状態は良くない。ここを走るのが目標だったのでホッとしている。取れた位置から。

＜4＞小林莉子 奥井さんがグイグイ踏んでくれた。悪くない。自在。

＜5＞尾崎睦 位置が悪かった。最後まで諦めなくて良かった。自力、自在。

＜6＞吉川美穂 しっかり練習してきて調子はいい。自力、自在。

＜7＞藤田まりあ 青木さんが内を空けてくれたおかげ。踏み込んだ感じは良かった。自在。