夢の対決が実現する。バレーボールSVリーグのサントリーとイタリア・セリエAのペルージャによるエキシビションマッチ「ワールドチャレンジシリーズ」の開催会見が8日、都内で開かれ、10月7、8日に東京・有明アリーナで2試合を行うことが発表された。

サントリーの（23）とペルージャの石川祐希（29）は同じ赤を主体としたユニホーム姿で登壇。中大を経てイタリアを主戦場とする石川にとって、所属チームの一員として日本でプレーするのは初めて。「新鮮だし非常に楽しみ。日本のバレーボール界が盛り上がる良いチャンスになると思う」と心待ちにした。

ペルージャは昨季、欧州チャンピオンズリーグを制した世界屈指の強豪。今年1月にSVリーグ初代王者のサントリーとパートナーシップ契約を結んだことで、この対戦が実現した。欧州王者と日本王者による戦い。高橋は「世界最高峰のイタリアのトップチームと戦って、力があるんだと世界に伝えていく大事な機会。自信はある」と闘志を燃やす。

9月12日開幕の世界選手権（フィリピン）で日本代表として共闘し、その後に実現する“ガチ対決”。石川は「彼はディフェンス力もあってボールが落ちない」と言えば、高橋は「石川選手はIQが高い。勝ち方を知っている」と警戒。ダブルエースの直接対決に注目が集まる。