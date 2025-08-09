ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は２２４ドル高 シカゴ日経平均先物は４万２４０５円
NY株式8日（NY時間15:10）（日本時間04:10）
ダウ平均 44192.97（+224.33 +0.51%）
ナスダック 21446.48（+203.78 +0.96%）
CME日経平均先物 42405（大証終比：+585 +1.38%）
欧州株式8日終値
英FT100 9095.73（-5.04 -0.06%）
独DAX 24162.86（-29.64 -0.12%）
仏CAC40 7743.00（+33.68 +0.44%）
米国債利回り
2年債 3.758（+0.030）
10年債 4.285（+0.035）
30年債 4.855（+0.029）
期待インフレ率 2.404（+0.030）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.690（+0.060）
英 国 4.601（+0.054）
カナダ 3.377（-0.015）
豪 州 4.247（+0.005）
日 本 1.485（+0.005）
NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝63.72（-0.16 -0.25%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3453.90（+0.20 +0.01%）
ビットコイン（ドル）
１ビットコイン＝116648.44（-591.48 -0.50%）
ビットコイン（円建・参考値）
１ビットコイン＝17230141（-87368 -0.51%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
