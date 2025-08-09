NY株式8日（NY時間15:10）（日本時間04:10）
ダウ平均　　　44192.97（+224.33　+0.51%）
ナスダック　　　21446.48（+203.78　+0.96%）
CME日経平均先物　42405（大証終比：+585　+1.38%）

欧州株式8日終値
英FT100　 9095.73（-5.04　-0.06%）
独DAX　 24162.86（-29.64　-0.12%）
仏CAC40　 7743.00（+33.68　+0.44%）

米国債利回り
2年債　 　3.758（+0.030）
10年債　 　4.285（+0.035）
30年債　 　4.855（+0.029）
期待インフレ率　 　2.404（+0.030）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.690（+0.060）
英　国　　4.601（+0.054）
カナダ　　3.377（-0.015）
豪　州　　4.247（+0.005）
日　本　　1.485（+0.005）

NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝63.72（-0.16　-0.25%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3453.90（+0.20　+0.01%）

ビットコイン（ドル）
１ビットコイン＝116648.44（-591.48　-0.50%）
ビットコイン（円建・参考値）
１ビットコイン＝17230141（-87368　-0.51%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ