¡Úµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¡Ö¥Ô¥Ã¥ÈUP¡×¡ÛÁÒÉÙÂçÀ¿¡¡»Õ¾¢¡¦ÎëÌÚ¾¡ÇîÄ¶¤¨¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ
¡¡ÁÒÉÙÂçÀ¿¡Ê23¡á°¦ÃÎ¡Ë¤¬¡È¥×¥Á¥Ö¥ì¡¼¥¯¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼´ü¤«¤é6´üÂ³¤±¤Æ¾¡Î¨1¡Á2ÅÀÂæ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤¬¡¢º£´ü¤Ï6Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç5.24¡£ÁáÂ®¡¢¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤ÏÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ËÁ°´ü¤Ï´°Á´¤Ë¡È»ö¸Î¥Ñ¥ó¡É¤Ç¾¡Î¨¤â1ÅÀÂæ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤Ã¤¿¤é¥ä¥Ð¤¤¤È»×¤Ã¤ÆFµÙ¤ßÃæ¤ËÎý½¬¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¥¿¡¼¥ó¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤â¤Á¤í¤óµ¤»ý¤Á¤ÎÌÌ¤Ç¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×
¡¡º£´ü¤Ï5·î¤Ó¤ï¤³¤«¤é6ÀáÏ¢Â³¤Ç¾ÞÅµÆþ¤ê¡£¤½¤Î¤¦¤Á7·î¤Î»ùÅç¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤È½»Ç·¹¾°ìÈÌÀï¤ÇÍ¥½Ð¤â·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»ùÅç¤Ï½éÍ¥½Ð¤Ç¤·¤¿¡£3¹æÄú¤Ç¾è¤ì¤¿¤Î¤ÇÍ¥¾¡¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢·þ¤êº¹¤·¤¬Æþ¤é¤º¡¢Æ»Ãæ¤Ç¤µ¤Ð¤Éé¤±¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÏÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤Æ6Ãå¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÆâÍÆ¤ÏÊÌ¤Ë¤·¤ÆÍ¥½Ð¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡1Æü¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿½»Ç·¹¾4Æü´Ö³«ºÅ¤ÎÍ¥¾¡Àï¤Ï¤â¤Ã¤ÈÀË¤·¤«¤Ã¤¿¡£4¥«¥É¤«¤éÃÏ¸µ¤Î¾®ÃÓÅ¯Ìé¤¬¹¶¤á¤ë¤È¡¢ÃÇÁ³¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿Ä¹ÅÄÍê½¡¤¬¥¤¥ó¤«¤éÌÔÈ¿È¯¡£5¥³¡¼¥¹¤Ë¤¤¤¿ÁÒÉÙ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´ê¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¤¹¥Å¸³«¤¬ÅþÍè¤·¤¿¡£·þ¤êº¹¤·¤Ç¡È¤ä¤Ã¤¿¡ª¡É¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢2¥³¡¼¥¹¤«¤éÎäÀÅ¤Ëº¹¤·¤¿ÅÏÊÕÍ¥Èþ¤¬¥°¥¤¥°¥¤¿¤Ó¤Æ2¥Þ¡¼¥¯Àè¼è¤ê¡£ºÆÅÙµÕÅ¾¤òÁÀ¤Ã¤ÆÁ´Â®¾¡Éé¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÎ®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤Ëü»öµÙ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼½éV¤Ï¤ªÍÂ¤±¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤ÎÀá¤Ï»Õ¾¢¤ÎÎëÌÚ¾¡Çî¤ÈÆ±¤¸°¶Àû¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¿´¶¯¤¯¡¢ÎÏ¤â½½Ê¬¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¡Ö»Õ¾¢¤ËÆ´¤ì¤Æº£¤Î»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿È¶á¤ÊÌÜÉ¸¤ÏA2¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¾Íè¤Ï»Õ¾¢¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥Ï¥ó¥É¥ë¤ÎÀÚ¤ìÌ£¤Ï»Õ¾¢¾ù¤ê¡£¡Ö½àÍ¥¤Î»þ¤È¤«¡¢¤³¤³°ìÈÖ¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¡×¤È¾¡Éé¶¯¤µ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¡£¡ÈÁÒÉÙÂçÀ¿¡É¤ÎÌ¾Á°¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤ÆÂ»¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¡þÁÒÉÙ¡¡ÂçÀ¿¡Ê¤¯¤é¤È¤ß¡¦¤¿¤¤¤»¤¤¡Ë2001Ç¯¡ÊÊ¿13¡Ë9·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤Î23ºÐ¡£°¦ÃÎ»ÙÉô½êÂ°¤Î130´üÀ¸¡£22Ç¯5·î¤È¤³¤Ê¤á¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡£22Ç¯8·î¤È¤³¤Ê¤á¤Ç½é1Ãå¡£25Ç¯¤Î»ùÅç¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Ç½éÍ¥½Ð¡Ê¡ã6¡äÃå¡Ë¡£Æ±´ü¤Ë¤ÏÃæ»³æÆÂÀ¡¢À¾´ÝÐÒÂÀÏ¯¤¬¤¤¤ë¡£1¥á¡¼¥È¥ë61¡¢·ì±Õ·¿B¡£