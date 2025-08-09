ボートレース浜名湖のプレミアムG1「第39回レディースチャンピオン」は4日目を迎える。注目は11Rだ。

初日のドリームを制した渡辺に絶好枠。舟足は可も不可もないが取り立てて欠点もない。準優好枠へ向け勝負どころのここはスタートも奮発。的確ターンで逃げ切って弾みをつける。

2コースの川野が相手。日を追って動きに力感が出てきた。ここは差して渡辺に迫る。ツケ回る山川も連対は十分。長嶋は3日目9Rのイン戦で痛恨の6着大敗。気配も落ちていたが、足が戻れば好走は可能だ。

＜1＞渡辺優美 エンジンを思えば足は悪くない。ただ、体感的に来たかなと思ったけど、もう少しやるべきことはありますね。

＜2＞川野芽唯 少しずつ良くなっているけど普通くらい。上がりが遅くて二の足につながっていません。

＜3＞山川美由紀 足がいいということはない。上とはかなり差を感じます。これから本体を見てみます。

＜4＞向井美鈴 進みが甘くて遠藤さんとは足の差を感じました。機歴は悪くないのでペラをやり直す。

＜5＞長嶋万記 試運転はいいなと思ったけど、レースに行ったら頼りない感じでした。整備してみます。

＜6＞藤原菜希 乗り心地は凄くいいけど回った後の進み方がもう少し。行き足と回り足を求める。