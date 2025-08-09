ボートレース浜名湖のプレミアムG1「第39回レディースチャンピオン」は4日目を迎える。

守屋が3日目11Rで転覆（選責）と不良航法の減点で準優圏外に…。トップに浮上したのは前日4位だった深川。3日目は逃げて勝利、4走オール3連対をキープしている。「足の状態は2日目後半から悪くない。ある程度ゾーンには入ってます。回転の上がりがいいので行き足はいいし、伸びよりもターン回りの方がいいと思う」と実戦向きの仕上がりになっている。

2位に地元の刑部が浮上してきた。「（後半は）事故レースなので何とも言えないけど、整備して悪くはなっていない。いい方向には行ってます」。予選ラストは5R。大外枠を克服して準優の好枠を狙う。

3日目12Rで平山を差し切って1着の土屋が3位、2着の平山は4位で予選最終日を迎える。両者とも2走残しだが、前半2Rは再度直接対決が実現。前半注目の一戦となった。

予選3日間を終了して、得点率18位は5.75。地元の長嶋と3日目7RでG1初勝利を飾った黒沢が並ぶ。以下は小野、寺田、高田と続くがボーダー近辺はかなりの接近戦に。自力での予選突破を目指すなら、やはり6.00オーバーが欲しい状況。準優18の椅子を巡る激しい争いが続く。