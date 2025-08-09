ＮＹ時間の終盤に入って、ドル円は１４７．７０円付近での推移となっている。本日の為替市場は静かな動きに終始しており、ドル円も１４７円台での上下動に終始している。



トランプ大統領が、退任を表明しているクーグラーＦＲＢ理事の後任にミランＣＥＡ委員長を来年１月末までの暫定理事に指名。為替市場はドル安で反応していたが、上院が９月まで休会していることから、急いで承認されたとしても１２月ＦＯＭＣからの参加が現実的なのではとの見方も出ていた。その場合、１月の任期までに２回しか会合に出られないことになる。



もっとも、先週の米雇用統計を受けて市場はすでに年内２回の利下げを完全に織り込んでいるほか、３回の可能性も３５％程度で織り込む中、さほど現状の認識から逸脱しておらず、市場も様子を見ているようだ。



本日の為替市場は、前日のドル安を解消する動きも出ていた。



USD/JPY 147.68 EUR/JPY 172.16

GBP/JPY 198.68 AUD/JPY 96.43



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト