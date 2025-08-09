兵庫県警は8月9日、成人女性の遺体を兵庫県洲本市内に遺棄した疑いで、西宮市に住む62歳の会社員の男を逮捕しました。7日に現場で全裸状態の遺体が見つかっていましたが、逮捕された男は翌8日に西宮署に自ら出頭。「妻を自宅で殺して、車で運んだ」という旨の供述もしているということです。県警は殺人容疑も視野に入れて、捜査を進める方針です。

淡路島で遺体が見つかった翌日… 容疑者が西宮署に出頭「きのうの死体遺棄の件は私です」

兵庫県警が8月9日、死体遺棄の疑いで逮捕したのは西宮市の会社員・清水成洋容疑者（62）です。

県警によりますと清水容疑者は、8月2日から7日までの間に、年齢不詳の成人女性の遺体を、洲本市由良町由良の道路脇に遺棄した疑いが持たれています。

事件発覚から逮捕までの経緯は次の通りです。

7日午後0時半ごろ、現場道路脇に、全裸でうつぶせの状態の女性の遺体が遺棄されているのを、サイクリングをしていた男性が見つけ、通りがかった別の通行人を通じて110番通報しました。

翌8日朝、清水容疑者が勤務先の上司とともに西宮警察署に出頭。「きのう（7日）の洲本の死体遺棄の件は私です」という旨を話したということです。

清水容疑者の説明と遺体が見つかった現場の状況が一致したことなどから、9日午前0時半ごろに逮捕に至りました。

調べに対し、清水容疑者は「死体を遺棄したことに間違いありません」と容疑を認めています。

「妻を自宅で殺して車で運んだ」という旨の供述も

また、清水容疑者は「妻を自宅で殺して、車で運んだ」という旨の供述もしているということです。

清水容疑者は西宮市内で妻と2人暮らしでしたが、妻は現在行方不明となっています。

8日に遺体の司法解剖も行われましたが、腐敗が進んでいることなどから、死因は特定されなかったということです。

県警は殺人容疑も視野に入れて、清水容疑者の供述の裏付けなど捜査を進める方針です。