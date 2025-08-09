ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は２５２ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式8日（NY時間14:01）（日本時間03:01）
ダウ平均 44221.38（+252.74 +0.57%）
ナスダック 21457.79（+215.09 +1.01%）
CME日経平均先物 42360（大証終比：+540 +1.27%）
欧州株式8日終値
英FT100 9095.73（-5.04 -0.06%）
独DAX 24162.86（-29.64 -0.12%）
仏CAC40 7743.00（+33.68 +0.44%）
米国債利回り
2年債 3.754（+0.026）
10年債 4.279（+0.029）
30年債 4.851（+0.025）
期待インフレ率 2.391（+0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.690（+0.060）
英 国 4.601（+0.054）
カナダ 3.373（-0.019）
豪 州 4.247（+0.005）
日 本 1.485（+0.005）
NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝63.89（+0.01 +0.02%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3490.90（+37.20 +1.08%）
ビットコイン（ドル）
１ビットコイン＝116790.94（-448.98 -0.38%）
ビットコイン（円建・参考値）
１ビットコイン＝17254693（-66332 -0.38%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
