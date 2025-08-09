ジェニファー・ロペス、シャネルで“入店拒否”されたと話題に

ジェニファー・ロペスが、フランスの高級ブランド、シャネルのブティックへの入店を拒否されたというニュースが話題を呼んでいる。



今週、イスタンブール・フェスティバル期間中に、イェニカプ・フェスティバル・パークでのパフォーマンスのためトルコを訪れていたジェニファーは、8月4日に市内でショッピングに出かけたが、シャネルの店舗には入れなかったという。



トルコ・トゥデイなどによると、イスタンブールの高級ショッピングモール「イスティニエ・パーク」にあるシャネルの店舗で、警備員が「店内が満員だった」として入店を断り、ジェニファーは「わかったわ。問題ないわ」と冷静に対応したと報じられている。



その後、シャネルのスタッフが再び入店を勧めたものの、ジェニファーは代わりにセリーヌやトルコを代表する高級デパートのベイメンを訪れ、約3時間にわたってショッピングを楽しんだという。