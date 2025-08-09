ヘレン・ミレン、“年齢の割に綺麗”は「侮辱された気分」「上から目線で大嫌い」

ヘレン・ミレンは、年齢の割に綺麗だと言われると「侮辱された」と感じるそうだ。



80歳のヘレンは「上から目線」の発言が大嫌いだそうで、そう言われたときは、かなりのディスが返ってくることを警告している。



ブリテンズ・ベスト誌の最新号で、ヘレンは「侮辱された気分よ！」「『年齢の割に綺麗だね』というのは上から目線。そういう発言は大嫌い」「もしその言葉を使ったら、ひどいディスが返ってくることを覚悟をしておいた方がいいわ！」と語った。



「モブランド」で話題のヘレンは「優雅に歳を重ねる」という言葉も嫌悪しているという。



「私は全然優雅に歳を重ねていないわ！」

「その言葉が嫌いなのは、上品で寛容でなければならないように聞こえるから。でも、私はそうじゃないの」

「私は楽しみながら、責任感を持って年を重ねているけど、優雅じゃないわ。優雅さなんて誰が気にするのかしら？」