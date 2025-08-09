【ZARAのネイビー】が大人におすすめ！ 夏コーデがこなれる♡「上品トップス」

黒より軽やかで、知的なムードを纏えるネイビーカラーは大人の夏コーデにぴったり。今回は【ZARA（ザラ）】から、こなれ感を演出できそうな「上品トップス」をピックアップ。パイピングが施されたニットやフリルたっぷりのベストなど、ZARAならではのシャレ感あるトップスを紹介します。ぜひチェックしてみて。

知的なムードに可愛げをプラスしたニットトップス

【ZARA】「パイピングニットトップス」\5,990（税込）

襟元と袖口にパイピングが施されたネイビーのニットトップス。ホワイトの縁取りがネイビーの落ち着いた雰囲気に、さりげない可愛げをプラスしてくれます。襟付きなので、きちんと感があって通勤着としても重宝しそうな予感。デニムパンツで爽やかに、ミニボトムスで旬度高く。カジュアルにもフェミニンにも振れるので、幅広いスタイリングを楽しめそう。

フリルたっぷりでグッと華やぐトップス

【ZARA】「コントラストフリルトップス」\5,290（税込）

フロントにたっぷりのフリルをあしらい、リボンでとめる甘めなデザインのトップス。華やかさがありながら、ネイビーの落ち着いたカラーが全体を品良く引き締めてくれます。白Tに重ねるだけでグッと着映えるので、コーデの脱マンネリも叶いそう。パンツでハンサムに、ロングスカートでレディな装いにしても好バランスです。

キュッと絞られたラインで美シルエットなトップス

【ZARA】「スムースニットコルセットトップス」\5,290（税込）

さりげなくシェイプされたウエストと、不揃いのメタルボタンが魅力的な一枚。コルセット風のデザインとネイビーのカラーが、凛とした雰囲気を纏わせてくれそう。スクエアネックがデコルテのすっきり見えにもひと役買ってくれるはず。ネイビーのデニムパンツと合わせて、セットアップのような着こなしを楽しむのも素敵です。

クラシカルなムードを纏えそうなトップス

【ZARA】「ビブポプリン トップス」\5,290（税込）

胸元のホワイトラインが目を引くネイビーのトップスは、セーラー風のディテールがクラシカルな雰囲気に導いてくれます。ギャザーがたっぷり入ってふんわりしたシルエットなので、身体のラインを拾いすぎないのがうれしい。長めの袖が二の腕もさりげなくカバー。バックにはスリットとリボンをあしらってあり、後ろ姿まで抜かりなしです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yukie Kawase