¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀ¯ÉÜ¤¬¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ËÌÉô¤Î¡Ö¥¬¥¶»Ô¡×¤ÎÀ©°µ·×²è¤ò¾µÇ§¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤Ï¡Ö¥¬¥¶¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤Î¤¢¤ë·³»öÁõÈ÷ÉÊ¤ò¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ËÍ¢½Ð¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀ¯ÉÜ¤¬8Æü¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ËÌÉô¥¬¥¶»Ô¤ÎÀ©°µ·×²è¤ò¾µÇ§¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤¬À¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

À¼ÌÀ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¬¥¶ÃÏ¶è¤ÎÌ±´Ö¿Í¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë½ª¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤¶ì¤·¤ß¤ËÂÐ¤·¡¢¿¼¹ï¤Ê·üÇ°¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤Î¤¢¤ë·³»öÁõÈ÷ÉÊ¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤ò¾µÇ§¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï¡¢¥æ¥À¥ä¿ÍÂçµÔ»¦¤ÎÈ¿¾Ê¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤Ï¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬²¿¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Íý²ò¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢¥È¥ë¥³À¯ÉÜ¤â¡ÖµÔ»¦Åª¤ÊÀ¯ºö¤Î¿·¤¿¤ÊÃÊ³¬¤Ç¡¢¥¬¥¶¤Ç¤Îµï½»¤òÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤ò¶¯À©°Ü½»¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÏ¢°ÂÊÝÍý¤Ë¹´Â«ÎÏ¤Î¤¢¤ëÁ¼ÃÖ¤òºÎÂò¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï8Æü¡¢À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Ë¤è¤ëÉð´ïÍ¢½ÐÄä»ß¤Î·èÄê¤Ë¡Ö¼ºË¾¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÀµÅö¤ÊÀï¤¤¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤Î¥Æ¥í¹Ô°Ù¤ËÊó¤¤¤ë¤â¤Î¤À¡×¤È¸·¤·¤¯ÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£