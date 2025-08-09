NY株式8日（NY時間13:10）（日本時間02:10）
ダウ平均　　　44157.42（+188.78　+0.43%）
ナスダック　　　21420.79（+178.09　+0.84%）
CME日経平均先物　42360（大証終比：+540　+1.28%）

欧州株式8日終値
英FT100　 9095.73（-5.04　-0.06%）
独DAX　 24162.86（-29.64　-0.12%）
仏CAC40　 7743.00（+33.68　+0.44%）

米国債利回り
2年債　 　3.756（+0.028）
10年債　 　4.283（+0.033）
30年債　 　4.857（+0.031）
期待インフレ率　 　2.387（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.690（+0.060）
英　国　　4.601（+0.054）
カナダ　　3.376（-0.016）
豪　州　　4.247（+0.005）
日　本　　1.485（+0.005）

NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝64.36（+0.48　+0.75%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3488.40（+34.70　+1.00%）

ビットコイン（ドル）
１ビットコイン＝116482.31（-757.61　-0.65%）
ビットコイン（円建・参考値）
１ビットコイン＝17205602（-111907　-0.65%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ