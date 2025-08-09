ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は１８８ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式8日（NY時間13:10）（日本時間02:10）
ダウ平均 44157.42（+188.78 +0.43%）
ナスダック 21420.79（+178.09 +0.84%）
CME日経平均先物 42360（大証終比：+540 +1.28%）
欧州株式8日終値
英FT100 9095.73（-5.04 -0.06%）
独DAX 24162.86（-29.64 -0.12%）
仏CAC40 7743.00（+33.68 +0.44%）
米国債利回り
2年債 3.756（+0.028）
10年債 4.283（+0.033）
30年債 4.857（+0.031）
期待インフレ率 2.387（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.690（+0.060）
英 国 4.601（+0.054）
カナダ 3.376（-0.016）
豪 州 4.247（+0.005）
日 本 1.485（+0.005）
NY原油先物9 月限（WTI）
1バレル＝64.36（+0.48 +0.75%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3488.40（+34.70 +1.00%）
ビットコイン（ドル）
１ビットコイン＝116482.31（-757.61 -0.65%）
ビットコイン（円建・参考値）
１ビットコイン＝17205602（-111907 -0.65%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
